La police a arrêté quatre voleurs, ce lundi, à Nantes et à Saint-Herblain. Ce qui surprend, c'est leur jeune âge.

De très jeunes voleurs arrêtés à Nantes et à Saint-Herblain

Ce lundi en fin d'après-midi, les policiers sont d'abord intervenus pour plusieurs vols dans des magasins dans la galerie marchande d'Atlantis à Saint-Herblain. Les services de sécurité venaient de repérer deux adolescents d'à peine 14 ans qui venaient de dérober des vêtements et du parfum dans quatre boutiques pour une valeur d'un peu plus de 200 euros. Leurs parents sont venus les chercher et les magasins ont pu récupérer ce qui leur avait été volé.

Deux voleurs de moto de 14 et 15 ans

Ce lundi soir, la police est aussi intervenue à Nantes pour un vol de moto dans un parking souterrain, quartier Zola. La BAC de nuit est tombée sur deux adolescents de 14 et 15 ans qui voulaient démarrer une moto après être entrés par effraction dans le parking. Ils ont été placés en garde à vue.