De très nombreux hommages aux trois gendarmes tués cette nuit à Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme

Les réactions et hommages sont très nombreux depuis l'annonce de la mort cette nuit de trois gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, tués par balles par un forcené.

Les trois gendarmes, âgés de 21, 37 et 45 ans ont été tués cette nuit à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme.

Les réactions et hommages pleuvent sur les réseaux sociaux en réaction à la mort cette nuit de trois gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, tués par balles par un forcené de 48 ans. L'homme, qui avait pris la fuite, a été retrouvé mort ce mercredi matin dans son véhicule par le GIGN, non loin des lieux du drame.

Sur Twitter, le président de la République Emmanuel Macron salue "nos héros" et écrit que "la Nation s'associe à la douleur des familles" des trois victimes : le brigadier Arno Mavel, 21 ans, l'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans et le lieutenant Cyrille Morel, 45 ans. "Ce drame nous touche tous et endeuille le pays tout entier" ajoute de son côté le Premier ministre Jean Castex.

La Nation s'incline devant leur courage et leur engagement - Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présente lui ses "condoléances [aux] familles et [aux] camarades" des trois gendarmes tués. "La Nation s’incline devant leur courage et leur engagement", écrit-il.

De très nombreux hommages en Auvergne

En Auvergne et dans le Puy-de-Dôme, les réactions se font aussi très nombreuses. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez rend hommage aux trois gendarmes tués : "N’oublions jamais le dévouement des gendarmes : aller jusqu’à donner leur vie pour nous protéger."

Le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi se dit lui "sous le choc". "Condoléances et solidarité à leur famille et collègues et tous mes vœux de rétablissement au gendarme blessé," écrit-il lui aussi sur Twitter. De son côté André Chassaigne, le député de la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, où a eu lieu le drame, se dit attristé par une "terrible tragédie au coeur de [son] pays d'Ambert".

Sur Facebook, la gendarmerie du Puy-de-Dôme rend hommage "à l'engagement et au courage" des trois victimes. "Nous nous associons à leur famille en cette période qui aurait due être de fête," écrit la gendarmerie.

Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, exprime lui sa "plus profonde tristesse", il indique compter se rendre sur place en fin de mâtinée, aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui fait le déplacement en urgence.