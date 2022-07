De trois à dix mois de prison ferme pour des cambrioleurs en Creuse

Les gendarmes de la Creuse viennent d'arrêter les auteurs de deux cambriolages commis à Crocq et à Vallière. Les quatre hommes ont été condamnés à des peines allant de trois à dix mois de prison ferme.

Ils ont commis deux cambriolages en l'espace d'une heure ! Dans l'après-midi du 18 juillet, quatre Roumains ont fait main basse sur des bijoux et des parfums dans deux résidences, l'une à Crocq et l'autre à Vallière. A chaque fois, une voiture avec quatre hommes à bord a été repérée par des témoins. Les gendarmes l'ont retrouvée dans un camping à Royère-de-Vassivière, garée devant un mobil-home. Les cambrioleurs ont été arrêtés. Le mobil-home a été perquisitionné. A l'intérieur, il y avait les bijoux, les parfums et 300 euros en liquide.

De la prison ferme

Les quatre hommes ont été jugés en comparution immédiate jeudi 21 juillet. Ils ont écopé de trois à dix mois de prison ferme et ont été incarcérés à l'issue du jugement. L'un d'eux a également été condamné à une interdiction de territoire français durant cinq ans. La voiture qui a été utilisée pour les cambriolages a été saisie par la justice.