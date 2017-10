De un à dix ans de prison pour trafic de drogue à Carpentras et Caromb

18 des 20 prévenus ont été condamnés à des peines allant de un à dix ans de prison hier devant le tribunal correctionnel de Vaucluse. Ils ont été reconnus coupables de trafic de drogue en 2015-2016 à Carpentras et Caromb.

20 personnes ont été jugées pendant trois jours à Avignon, pour répondre de trafic de cannabis et de cocaïne à Caromb et à Carpentras au Pous du Plan et au lotissement St Ponchon. La drogue était importée (Espagne, Maroc, Pays-Bas) ou braquée à d'autres revendeurs.

Le tribunal a globalement suivi les réquisitions du procureur.

Deux prévenus ont été relaxés.

Les autres ont été condamnés à des peines allant de un à dix ans de prison, le délibéré a été rendu vers 23 heures jeudi, dans une ambiance très tendue, après trois jours de procès mené tambour-battant dans la salle réservée aux assises à Avignon. Les autres salles des palais de justice de Carpentras et Avignon étaient trop petites pour le nombre de détenus.

Huit détenus sont condamnés à des peines supérieures à cinq ans de prison, au milieu des cris et des pleurs de leurs proches. L'un des principaux prévenus s'est énervé au rendu du délibéré, il a dû être maîtrisé par l'escorte.