VIDEO - De l'Alsace au Bataclan, le parcours du terroriste Foued Mohamed Aggad

Le procès des attentats du 13-novembre 2015 à Paris et Saint-Denis commence ce mercredi 8 septembre. Il a lieu dans une salle aménagée dans la salle des pas perdus du palais de justice de l'île de la Cité à Paris.

Ce 13 novembre 2015 au soir, trois commandos terroristes faisaient un carnage sur des terrasses de restaurant, aux abords du Stade de France et au Bataclan. Avec un terrible bilan : 130 morts et plus de 400 blessés.

Parmi les terroristes du commando qui a attaqué le Bataclan, il y a Foued Mohamed Aggad. Un jeune Alsacien de 23 ans. Il était parti en Syrie mi-décembre 2013 avant de revenir et de se faire exploser au premier étage du Bataclan face à l'assaut de la BRI, alors qu'il retenait en otage plusieurs spectateurs.

Foued Mohamed-Aggad était originaire de Steinseltz et de Wissembourg, dans le nord du Bas-Rhin. Steinseltz, un petit village de 600 âmes. Un décor de carte postale alsacienne avec ses vignes, ses collines et ses maisons à colombages. Sur place, six ans après les faits, il y a comme encore une sorte de sidération. Denis Theilmann par exemple, président du FC Wissembourg, a bien connu Foued Mohamed-Aggad, lorsqu'il était encore enfant. Il venait même jouer au foot chez lui, dans son grand jardin, avec son fils.

"Il a joué effectivement un peu dans mon club, mais aussi à Steinseltz. Il aimait le foot parce qu'il suivait ses collègues. A l'époque il était gentil, c'est qui explique la difficulté de comprendre ce qu'il est devenu" détaille l'entraîneur. Et il ajoute : "Il faisait partie de ces garçons qui ne prenaient pas de décision lui-même. Un peu timide. Toujours au bord en attendant qu'on l'appelle. Il ne s'imposait pas, ce qui a peut être été l'un des facteurs qui a permis à ces gens-là de le faire rentrer dans leurs rangs, de lui mettre cet état d'esprit influençable qui a fait ce qu'il est devenu".

En ville, ceux qui ont connu Foued Mohamed Aggad sont très peu nombreux à vouloir s'exprimer. Il faut dire que la famille du terroriste vit encore sur place. L'ancien maire de l'époque, Christian Gliech analyse quand même, six ans après, le départ du jeune homme.

C'est dans ce quartier HLM de Wissembourg que Foued Mohamed Aggad a passé une partie de son adolescence © Radio France - France Bleu Alsace

"Vous savez Wissembourg, c'est le taux de délinquance le plus bas de l'univers. Comme beaucoup d'autres jeunes, il était inséré à Wissembourg, un peu en recherche de soi. Mais en fait avec le recul on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de radicalisation à Wissembourg même. Il y a plutôt un jeune qui s'est fait embrigader pour un grand frère et des gens qui étaient sur Strasbourg, la Meinau ou Kehl" estime l'ex-premier magistrat.

Et il ajoute : "On est dans un phénomène où à un moment un jeune peut être en situation de faiblesse et où il se laisse embrigader dans cela. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui a frappé tout le monde, c'est qu'il était au départ originaire de Wissembourg". Le maire regrette d'ailleurs la stigmatisation que cela a pu apporter à sa commune.

Foued Mohamed Aggad est originaire de Wissembourg, en Alsace © Radio France - France Bleu Alsace

Radicalisation sur internet et contacts à Strasbourg

Un agacement partagé à la Meinau, à Strasbourg. Car en décembre 2013, c'est avec neuf autres jeunes de Strasbourg que Foued Mohamed-Aggad quitte la France pour la Syrie. Plusieurs de ces jeunes candidats au jihad étaient originaires du quartier de la Meinau, mais pas que. Certains habitaient Schiltigheim (au nord de Strasbourg), d'autres Illkirch. L'expression "filière de la Meinau" est restée, notamment dans les médias.

"Il y a bien quelques individus qui venaient de la Meinau. Mais pas l'intégralité. Cela a fortement stigmatisé le quartier" dit Hamed Ouanoufi, chef du pôle jeunesse au centre socio-culturel de la Meinau, qui a croisé certains d'entre eux dans le passé.

Dans le quartier de la Meinau, à Strasbourg © Radio France - France Bleu Alsace

Difficile ici de trouver quelqu'un qui accepte de parler de ces événements qui ont traumatisé le quartier. "Les familles ont payé les frais de ce qui est arrivé. Les familles sont détruites derrière. Des mères ont perdu leurs enfants. Ce sont des familles en souffrance" dit-il. D'ailleurs pour Hamed Ouanoufi, ces jihadistes de la filière dite de la Meinau ont en quelque sorte aussi été victimes de "prêcheurs de haine", essentiellement en ligne.

"Tout s'est passé essentiellement sur internet. Il n'y avait pas dans le quartier des Sarrasins qui arpentaient le quartier à la recherche de jeunes à emmener faire le Jihad. Mais il y a des choses qui se passaient sur les réseaux sociaux. A l'époque nous n'étions pas au fait de ce qu'il se passait. On en avait pas conscience, notamment de ce qui se passait le soir à la maison chez les jeunes. Ils étaient en fait alpagués du matin au soir par les prêcheurs de haine" explique l'éducateur. "Ce sont des victimes, de personnes mal intentionnées qui les ont manipulé" estime-t-il.

C'est en effet essentiellement en ligne depuis chez lui, à Toulouse où il habite alors, que Foued Mohamed Aggad se radicalise en 2013. Au mois de juillet de cette même année, il rencontre quand même Mourad Farès à Strasbourg, lors d'un séjour en Alsace pour voir ses parents. Mourad Farès, un homme considéré comme l'un des recruteurs de candidats au jihad.

La Syrie... et puis le Bataclan

Cinq mois plus tard, Foued Mohamed Aggad quitte la France, direction la Syrie avec neuf autres Strasbourgeois dont son frère Karim. Les dix jeunes que l'on identifiera plus tard comme "la filière de la Meinau" rejoignent la région d'Alep et l'Etat islamique.

"Ce sont des jeunes que l'on connaissait, mais pas tous. Ils ne venaient pas tous de la Meinau comme cela a été souvent dit. C'est important de le dire car cela a beaucoup stigmatisé le quartier" explique Hamed Ouanoufi. "Moi j'ai été profondément meurtri, parce que sont des gamins que j'adorais, que je porte encore dans mon cœur, qui sont tombés sous la coupe d'un adulte, un adulte qui s'est servi d'eux. Ce sont des gens mal intentionnés qui se servent de gamins pour leurs idéaux, c'est monstrueux. Mais ça les gens ne veulent pas l'entendre, que ce sont des victimes. Car quand on voit les conséquences de leurs actes, il y a de quoi être en colère, je le comprends aussi très bien. Mais il faut comprendre les processus, pour éviter que cela se reproduise" dit l'éducateur.

Toujours est-il qu'en avril 2014, quatre mois après leur départ de Syrie, tous ces jihadistes rentrent en France. Sauf trois. Deux ont déjà été tués en Syrie. Il ne reste donc sur place plus que Foued Mohamed-Aggad. Durant plus d'un an, il va arpenter la Syrie. A plusieurs reprises il explique alors à ses proches qu'il veut revenir mourir en martyr.

A l'été 2015, il rejoint finalement Mossoul en Irak. Avant de réapparaître en Belgique via la Grèce et la Hongrie, avec un faux passeport syrien, le 19 septembre 2015. Le terroriste est récupéré à Budapest par un certain Salah Abdeslam. Ils roulent alors jusqu'en Belgique dans la même voiture que Samy Amimour et Ismaël Omar Mostefai avec lesquels il attaquera le Bataclan.

Le 12 novembre, c'est d'ailleurs avec ces mêmes complices que Foued Mohamed Aggad quitte sa planque de la banlieue de Bruxelles pour rejoindre un hôtel d'Alfortville en région parisienne. Le lendemain à 21h47, les trois terroristes du Bataclan garent leur Polo noir devant la salle de spectacle.

Le Bataclan, avec la plaque en hommage aux victimes de l'attentat © Maxppp - Maxppp

Foued Mohamed Aggad et Ismaël Omar Mostefai montent au premier étage, tuent plusieurs spectateurs et commencent à viser les victimes restées au-dessous dans la fosse. Vers 22h20, les deux terroristes se retranchent dans un couloir avec plusieurs otages. Le début de deux heures d'angoisse absolue pour les victimes, jusqu'à l'assaut lancé par la BRI et la mort de Foued Mohamed-Aggad, après l'activation de son gilet explosif.