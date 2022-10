Débordements à Heillecourt : le district de foot 54 en appelle à des "sanctions exemplaires" contre Uckange

Les joueurs de Heillecourt étaient sur le point de fêter une qualification historique au 7ème tour de la Coupe de France de football. Mais ce dimanche, à 3 minutes de la fin du temps règlementaire, l'arbitre de la rencontre a décidé de mettre fin à la partie , après l'agression de supporters heillecourtois par des homologues mosellans cagoulés. Deux d'entre-eux sont depuis placés en garde-à-vue pour introduction de fusées dans une enceinte sportive et violences sur des policiers.

ⓘ Publicité

Enquête confiée à la Ligue du Grand Est

"On devrait déjà être en train de se projeter sur le tour d'après, mais au lieu de ça, j'imagine qu'il y a eu plutôt de la tristesse", regrette Yann Leroy, président du district de Meurthe-et-Moselle. Ce dernier attend maintenant les conclusions de la commission de discipline de la Ligue du Grand Est, en charge de l'enquête. "Il ne devrait pas y avoir de décision avant le tirage au sort du 7ème tour ce mercredi", ajoute-t-il.

Si cette enquête passe en priorité au vue de l'importance de la compétition, Yann Leroy espère que l'équipe d'Uckange sera sanctionnée. "Si on ne prend pas de sanction exemplaire dans ce cas de figure là, c'est à n'y rien comprendre. On sait qu'il y a déjà un certain nombre de difficultés sur plusieurs matches. Dans ce contexte, il faut donc taper fort", explique-t-il. "Si on peut tirer une vertu pédagogique et un peu de positif dans le négatif, c'est là qu'il faut le faire", conclut-il.