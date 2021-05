Débordements à Rennes : le préfet d'Ille-et-Vilaine hausse le ton contre les bars et restaurants

Le préfet d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne condamne fermement les débordements survenus après le couvre-feu de 21h mercredi 19 mai dans le centre-ville de Rennes. "A l'issue d'une journée marquée par une très forte fréquentation des terrasses en centre-ville, plus de 300 personnes étaient encore présentes après 21h, heure du couvre-feu, place Sainte-Anne. Certains y avaient mis le feu à des palettes, dont ils s'étaient emparé dans l'enceinte du chantier ceignant l'église Saint-Aubin, occasionnant des flammes de près de 2 mètres nécessitant l'intervention du service départemental d'incendie et de secours" écrit Emmanuel Berthier dans un communiqué. La police a procédé à l'évacuation de la place entre 21h45 et 22h30. Il n'y a pas eu de blessés.



Des policiers mobilisés ce jeudi soir

Ce jeudi 20 mai, la police nationale sera présente dans le secteur de la place Sainte-Anne, place des Lices, "pour rétablir l'ordre public si de tels évènements devaient se reproduire" affirme le préfet qui salue, par ailleurs, l'engagement et le sang-froid des forces de l'ordre qui, la veille, "ont parfaitement géré la situation".

Les bars et restaurants ciblés

Le représentant de l'Etat cible certains établissements au lendemain de ces nouvelles tensions à Rennes. "Des contrôles seront effectués, afin de s'assurer du respect des protocoles sanitaires par les établissements autorisés à ouvrir. Les contrevenants feront l'objet de mise en demeure sous peine de fermeture administrative si des manquements étaient observés". Pour Emmanuel Berthier, "les regroupements non autorisés d'aujourd'hui sont les clusters de demain. Il serait désolant, au moment où nous levons progressivement les restrictions, de compromettre le retour à la vie normale."