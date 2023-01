Débordements après ASSE-AJ Auxerre : les avocats des supporters plaident la relaxe

C'est le dernier volet de cette affaire : cinq supporters des Magic fans, dont un capo, ont comparu ce mercredi au tribunal judiciaire de Saint-Etienne suite aux débordements après la défaite du match de barrage entre l'ASSE et l'AJ-Auxerre, le 29 mai 2022.

Dans ce dossier, d'autres prévenus avait déjà été jugés : 11 supporters ont été condamnés à des amendes, de la prison avec sursis et des interdictions de stade en novembre dernier pour des faits de violence, pour être descendu sur la pelouse et avoir lancé des projectiles vers les tribunes. Et 5 autres supporters ont reconnu les faits et ont plaidé coupable. Ils ont été condamnés au début du mois à des interdictions de stade et des amendes.

Donc sur ce dernier volet ce mercredi, on reproche à 4 supporters d'avoir aidé à faire passer des fumigènes dans Geoffroy-Guichard avant le début du match, notamment en créant un mouvement de foule pour éviter les fouilles à l'entrée du stade. Trois d'entre eux sont aussi poursuivis pour avoir été violents envers les stadiers pendant ce mouvement de foule. Le dernier prévenu est poursuivi pour être entré dans le stade avec des fumigènes dans son sac à dos.

Le procureur général a requis entre 3 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et entre 2 et 3 ans d'interdiction de stade.

Mais pour les avocats des supporters, les vidéos surveillance diffusées pendant l'audience n'ont pas apporté assez d'éléments pour prouver la culpabilité de leurs clients. Ils ont donc plaidé la relaxe.

Dans ce dossier, la Ligue de football professionnel et l'ASSE se sont portées parties civiles.

La décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a été mis en délibéré le 25 janvier, à 13h30.