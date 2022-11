Débordements après le match ASSE-Auxerre : onze supporters des Verts devant la justice

Débordement et envahissement de la pelouse du stade Georffroy-Guichard à la fin du match de barrage retour entre Saint-Étienne et l'AJ Auxerre, le 29 mai dernier.

Onze supporters des Verts seront jugés au tribunal correctionnel de Saint-Etienne demain, mercredi 16 novembre. Ils sont poursuivis pour des faits commis lors du match de barrage face à l'AJ Auxerre, à Geoffroy-Guichard, le 29 mai dernier. Six seront jugés pour avoir pénétré sur la pelouse et pour avoir lancé des projectiles vers les tribunes. Cinq autres hommes sont aussi poursuivis pour ces faits-là et ils seront aussi jugés pour des faits de violences sur des stadiers ou des gendarmes et parfois avec l'usage ou la menace d'une arme.

ⓘ Publicité

Ces onze hommes jugés demain encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour les faits les moins graves et jusqu'à dix ans pour les violences. Dans cette affaire, l'AS Saint Etienne, Saint-Étienne Métropole et la Ligue de Foot Professionnelle se sont constitués partie civile.

Responsabilité ou pas des groupes ultras ?

Ces onze supporters sont tous des hommes, âgés de 21 à 34 ans. Certains sont membres des Magic. L'un d'eux est un membre important des Green. Et l'un des enjeux de l'audience demain sera de savoir s'il y a eu une véritable organisation derrière ces violences et de savoir s'il y a une responsabilité ou pas des groupes ultras pour ces faits. L'audience doit durer toute la journée au tribunal de Saint-Étienne.

Pour rappel, ce 29 mai dernier, la pelouse de Geoffroy-Guichard avait été envahie par des centaines de personnes. Des fumigènes et des projectiles avaient été lancés vers les tribunes et vers le tunnel des joueurs notamment. Ces débordements avaient fait 41 blessés légers et causé environ 500.000 euros de dégâts.