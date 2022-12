Débordements après la qualification du Maroc : la Ville de Montauban porte plainte

La vidéo est largement reprise par les réseaux d'extrême-droite, Rassemblement National, Reconquête et Génération Z, notamment. On y voit de jeunes gens sauter sur une voiture de police municipale qui intervient pour réguler la situation. La scène s'est déroulée jeudi 1er décembre sur l'esplanade des Fontaines à Montauban, après la victoire du Maroc et sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. La Ville porte plainte.

Dans un communiqué ce vendredi, la mairie de Montauban dénonce les "débordements" qui "doivent nous rappeler qu’il subsiste des limites qu’il convient de ne pas franchir".

La Ville a porté plainte ce vendredi. Elle a confié ses images de vidéosurveillance à la police nationale. Elle assure dans ce communiqué que des relevés techniques et scientifiques ont été opérés sur la voiture pour faciliter l'enquête.

Des incidents, sans gravité, ont aussi éclaté après la qualification du Maroc dans le Vaucluse, à Dijon ou encore à Nice .