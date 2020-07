Violences urbaines le 14-Juillet : des mises en examen dans les Hauts-de-Seine

En marge des festivités du 14-Juillet, des scènes de violences urbaines ont été observées dans plusieurs communes des Hauts-de-Seine, avec notamment l'incendie de bus RATP. Ce samedi 18 juillet, le parquet de Nanterre indique plusieurs mises en examen et placements en détention sur ces affaires.

Placement en détention provisoire pour l'incendie d'un bus à Nanterre

A Nanterre, dans la nuit du 13 au 14 juillet, un bus avait été incendié, le conducteur avait eu le temps de quitter son véhicule. Un jeune de 17 ans, connu de la justice, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "destruction par un moyen dangereux pour les personnes" et "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations ou de destructions de bien".

Cette même nuit, un abribus et des poubelles avaient été incendiées à La Garenne-Colombes. Des jets de mortiers ont également eu lieu. Cinq défèrements pour trois jeunes de 14 à 16 ans, et deux majeurs. Ceux-ci ont été placés en détention provisoire.

Huit mois de prison pour le caillassage de deux bus RATP vides à Châtenay-Malabry

A Châtenay-Malabry, deux bus de la RATP, vides et stationnés, ont été caillassés par trois individus, armés de barres de fer. Des jets de projectiles et des tirs de mortiers ont également eu lieu. Les trois prévenus ont été condamnés à huit mois de prison avec mandat de dépôt et placement sous bracelet électronique.

A Suresnes, l'incendie d'un bus de la RATP avait également eu lieu, avec des tirs de mortiers. Neuf gardes à vue ont été levées ; l'enquête confiée à la Sûreté Territoriale des Hauts-de-Seine est encore en cours.

Enfin, à Villeneuve-la-Garenne, une barricade en feu et jets de projectiles sur les forces de l'ordre ont conduit au défèrement d'un jeune de 13 ans pour "participation à un attroupement armé".