Violences en marge du match ASSE-AJA : l'enjeu pour la police était de "vraiment individualiser les actes"

Débordement à la fin du match de barrage retour entre Saint-Étienne et l'AJ Auxerre. Les Verts, battus aux tirs au but, descendent en Ligue 2 et provoquent la colère de leurs supporters.

Après le coup de filet mené lundi dans le milieu des ultras stéphanois, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) dans la Loire revient en détails sur l'enquête qui a été menée par ses services. "Le travail a commencé dès le lendemain de la rencontre, le 30 mai", explique Cédric Hesson. "Et donc ce travail a pris beaucoup de temps, car on voulait vraiment individualiser les actes qui ont été commis ce soir-là pour ne pas se tromper, _quatre mois en sécurité publique, c'est une très longue enquête_", précise le DDSP.

Des heures et des heures de visionnage d'images de vidéosurveillance

"On sait très bien que le milieu ultra dénonce des sanctions collectives à chaque fois, les arrêtés d'interdiction de tribune, des huis-clos, et ils estiment qu'il faut individualiser ce que font les personnes, ben c'est exactement ce qu'on a fait, et je pense que ça a été un travail assez symbolique pour bien montrer que dans la police nationale, et en sécurité publique en particulier, on sait parfaitement travailler pour individualiser les comportements", commente Cédric Hesson.

Les enquêteurs mobilisés (entre 4 et 6) ont visionné des heures et des heures de vidéo, en utilisant les centaines de caméras de vidéosurveillance installées dans le stade et aux abords. "Le travail de visionnage a consisté aussi à "chaîner" l'ensemble des individus : on est parti de l'infraction et on a remonté le fil de tout le match, jusqu'à l'arrivée au stade", poursuit Cédric Esson. Un travail d'identification d'autant plus difficile que "certains individus, en cours de match, on changé de tenue [...] pour éviter de se faire repérer, et si on avait été très rapide, je pense qu'on n'aurait pas eu ces éléments de preuve, on n'aurait pas tout vu".

Cédric Esson, directeur départemental de la sécurité publique de la Loire Copier

Audience spéciale le 16 novembre au tribunal correctionnel

Au terme de cette longue enquête, 27 personnes ont été interpellées lundi 19 septembre, dans la Loire essentiellement. 11 hommes soupçonnés d'être impliqués dans les violences seront jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 16 novembre au cours d'une audience spéciale. En attendant ils ont tous été laissés libres sous contrôle judicaire avec interdiction de se rendre au stade, obligation de pointer au commissariat ou à la gendarmerie à l'heure des matches et interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.

Cinq autres supporters seront jugés en correctionnelle le 18 janvier 2023 soupçonnés d'avoir introduit des fumigènes dans le stade en forçant les entrées et en faisant preuve de violence.

Nous voulions dire que la saison, nous voulions la remettre sous notre contrôle - André Merle, procureur adjoint

Ce coup de filet est intervenu à moins de deux semaines du retour du public au stade Geoffroy-Guichard, prévu le 1er octobre pour la réception de Grenoble en championnat de Ligue 2. L'AS Saint-Étienne a en effet purgé les matches à huis-clos imposés par la LFP pour sanctionner les débordements du match du 29 mai. "Il n'y a jamais tout à fait de hasard", a indiqué mardi en conférence de presse le procureur adjoint de Saint-Étienne André Merle. "Très clairement, nous voulions dire que la saison, nous voulions la remettre sous notre contrôle" avant ce match.

"Le prochain match sera important parce que le public revient - sauf sur la tribune Snella - et ce sera un match aussi important pour les forces de l'ordre", confirme le directeur départemental de la sécurité publique dans la Loire. "On sera extrêmement vigilant, on va monter évidemment un service d'ordre comme on le fait à chaque fois", ajoute Cédric Hesson. Le dispositif de sécurité doit être précisé ce mercredi en préfecture de la Loire.