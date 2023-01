Débordements lors du 6ème tour de la Coupe de France : deux supporters uckangeois devant la justice

C'était en octobre dernier, lors du 6ème tour de la Coupe de France de foot. Le match opposant l'US Heillecourt contre l'USAG Uckange 1923 avait été arrêté à la 88ème minute de jeu , alors que les Meurthe-et-Mosellans menaient 3-1. Des débordements avaient éclaté en dehors du terrain. Deux supporters uckangeois comparaissent ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nancy.

Violences et menaces de mort

C'est un policier hors service, venu en spectateur, qui a prévenu ses collègues : il venait d'apercevoir dans les tribunes, un supporter uckangeois avec une matraque télescopique, considérée comme une arme. Quand les policiers ont tenté de l'interpeller, une quinzaine de personnes s'y sont opposées. Des coups échangés, des insultes, des menaces de mort envers les policiers... Selon le témoignage des dirigeants du club d'Heillecourt à l'époque, des individus cagoulés ont aspergé du gaz lacrymogène, et cassé des barrières et des mains courantes dans le stade.

Deux supporters uckangeois sont finalement interpellés , et renvoyés devant la justice, pour introduction d'arme et d'artifice dans une enceinte sportive, outrage, rébellion, violences et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, et détention de stupéfiants. Ils avaient été laissés libres sous contrôle judiciaire à l'issue de leur garde à vue, mais avec interdiction de se rendre à Heillecourt, ou d'assister à un match de leur équipe uckangeoise.

La commission régionale de discipline de la Ligue de football du Grand Est avait tranché une dizaine de jours plus tard, en attribuant la victoire à Heillecourt. Le club a ensuite été éliminé par le SAS Epinal au 7ème tour (4-0).

L'audience s'ouvre à 8h30 devant le tribunal correctionnel de Nancy.