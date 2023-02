Déboussolé par la nouvelle signalisation, un nonagénaire a perdu le contrôle de sa voiture à Périgueux

Un automobiliste de 90 ans a perdu le contrôle de sa voiture ce mardi matin, vers 10 heures, sur la place Francheville de Périgueux (Dordogne). Cet habitant de Coulounieix-Chamiers arrivait du cour Fénelon et s'est retrouvé face à la nouvelle signalisation, au pied de la tour Mataguerre. Il faut désormais rouler quelques mètres supplémentaires vers la gauche avant de pouvoir tourner à droite, en direction de la place Bugeaud.

L'automobiliste a de 90 ans, perturbé par nouvelle signalisation, a foncé tout droit. © Radio France - Thibault Delmarle

Pas de blessure

Déboussolé, le vieil homme a accéléré, franchi la nouvelle bordure qui permet de délimiter la voie des bus, puis le trottoir avant d'écraser une poubelle et de terminer sa course sur un lampadaire. Par chance, il n'a pas été blessé et n'a percuté personne.