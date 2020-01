Débrayage et mobilisation à la prison de Neuvic, ce mercredi, après l'agression de deux surveillants

À l'appel de Force Ouvrière et de son représentant Thierry Dumonteil, les surveillants du centre de détention de Neuvic s'apprêtent à débrayer après l'agression de deux agents par un détenu, ce mardi 14 janvier

Neuvic, France

Le centre de détention de Neuvic (Dordogne) en proie à de nouvelles tensions, après l'agression de deux surveillants par un détenu, ce mardi 14 janvier. Les agents pénitentiaires s'apprêtent à débrayer et à se mobiliser devant la prison ce mercredi matin.

Le détenu aurait utilisé un "pic de 20 cm"

C'est le syndicat Force Ouvrière qui raconte la scène dans un communiqué. Ce mardi matin peu avant 10h, deux agents entrent dans une cellule pour mener une fouille programmée, selon FO. Le détenu refuse de sortir, "_s'empare d'_une arme artisanale, "un pic" de 20 centimètres bien affûté, et tente de porter des coups à un des agents !" Les deux agents sont obligés de reculer et parviennent à se "mettre en sécurité derrière la grille de l'aile d'étage." Toujours selon l'organisation syndicale, ce sont deux autres détenus qui calmeront et désarmeront l'agresseur.

Les surveillants ont été pris en charge en état de choc, ils ont porté plainte. Force Ouvrière se constituera partie civile et réclame "le transfert rapide du détenu". Ce mercredi, les agents doivent débrayer à 6h30 du matin à la prison de Neuvic. Ils appellent de nouveau l'administration pénitentiaire à "doter les établissements de pistolets à impulsion électrique au lieu d'artifices vestimentaires".