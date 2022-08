Début d'émeute au CRA du Mesnil Amelot

Un début d'émeute a eu lieu au cours de la nuit de jeudi à vendredi au CRA (Centre de Rétention Administrative) du Mesnil Amelot. Aucun blessé n'est à déplorer du côté des policiers, ni de celui des retenus.

Situation tendue

La situation s'est tendue vers 23h, au moment de la mise en chambre des retenus. "Un individu a enjambé le grillage à deux reprises pour aller dans une zone où il n'avait pas le droit d'aller" précise Sébastien André, délégué départemental 77 USGP Police.

L'homme a finalement été remis dans sa zone de départ par les policiers sur place. Au même moment, la situation s'est aggravée entre les 120 retenus et les six fonctionnaires sur place.

Plusieurs individus sur les toits

"Six retenus sont montés sur les toits. Ils ont même ouvert des grilles à coups de pieds" explique Sébastien André. Pour faire face à la situation, les fonctionnaires de la BAC 77, 93, et 94, sont arrivés rapidement en renfort.

Ils ont dû utiliser des grenades de gaz lacrymogène pour faire descendre les individus qui étaient montés sur les toits. Tous sont ensuite redescendus dans leur chambre.

Un retour au calme au bout de plusieurs heures

Selon Sébastien André, "il n'y a eu aucun blessé. Aucun coup n'a été donné. C'est grâce à l'arrivée rapide des renforts que la situation n'a pas dégénéré."

Les six retenus ont tous été placés à l'isolement, "pour des durées plus ou moins longues selon les cas" ajoute le fonctionnaire de police. Une fouille a ensuite été effectuée dans chaque chambre. Divers objets métalliques et de nombreuses tondeuses à cheveux ont été découverts.

La situation est totalement revenue au calme aux alentours de 3h du matin.