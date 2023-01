Début d'incendie au Parc Phoenix de Nice

Vers 17h, les pompiers niçois sont intervenus pour un feu de haie au niveau du Parc Phénix. Ils ont été appelés à plusieurs reprises. Sur place, la lance à incendie a été sortie et a permis d'éteindre rapidement le feu et de limiter la propagation. Une trentaine de sapeurs-pompiers et neuf véhicules ont été déployés.

Les visiteurs du Parc Phénix et tous les animaux sont sains et saufs. Le feu a été vite maîtrisé.