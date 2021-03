Incendie dans un ancien bâtiment de Pôle Emploi à Besançon

Un départ de feu s'est déclaré dans les anciens locaux de Pôle Emploi, quartier de Planoise à Besançon, ce mercredi soir vers 21 heures. L'incendie est parti de détritus à l'intérieur du bâtiment selon les pompiers. Il n'y a pas de blessé.

Des traces pouvant indiqué la présence de squatteurs

Les pompiers ont retrouvé des traces indiquant que le bâtiment était peut-être squatté. Le bâtiment vide est muré et ne possède donc plus d'aération. Les pompiers ont dû se munir d'équipements spéciaux pour se rendre à l'intérieur, afin de faire le tour des locaux et vérifier la présence d'éventuelles victimes.