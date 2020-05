Début d'incendie et risque d'explosion dans un silo à céréales à Ladon, de nombreux pompiers sur place

Quarante-cinq pompiers sont mobilisés depuis 13h ce mercredi, à Ladon, à l'ouest de Montargis, dans le Loiret, après un début d'incendie dans un silo à céréales de la coopérative agricole des producteurs du Gâtinais (Caproga).

Un risque d'explosion

"On est face à un phénomène de combustion lente de très importantes quantités de céréales et de poussières", indique le colonel Chauvin, du SDIS Loiret, qui dirige les opérations sur place, "on doit d'abord éteindre l'incendie, puis vidanger entièrement le silo, ce qui va prendre beaucoup de temps, car nous avançons très prudemment en raison du risque d'explosion des poussières".

La Caproga, coopérative agricole des producteurs du Gâtinais, à Ladon - Capture d'écran Google Maps

200 tonnes de céréales détruites

Deux-cent tonnes de céréales, "au moins", seront détruites par cet incendie, "d'origine indéterminée à ce stade", indique l colonel Chauvin. "Nous mettons une équipe et des moyens réduits au contact de la combustion pour limiter les risques au maximum et exposer le moins de pompiers possible".

Une très longue intervention

Il n'y a pas de blessés. L'intervention pourrait donc se terminer dans la soirée ce mercredi, indiquent les pompiers du Loiret. Quarante-cinq pompiers et quinze engins sont mobilisés.