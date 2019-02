Début d'incendie vendredi soir au centre Pausa de Bayonne

Bayonne, France

Un départ de feu stoppé à temps vendredi 20 heures au centre Pausa de Bayonne. Cette structure accueille les migrants d'origine africaine en provenance de la frontière espagnole.

Le feu est parti de couvertures

Le feu a démarré dans une pièce qui ne contenait qu'un tas de couvertures. Une pièce où aucune personne du centre ne se trouvait. L'un des deux vigiles, payés par la mairie de Bayonne chaque nuit, a su venir à bout des flammes. Le jeune homme a pu venir à bout du sinistre en cinq minutes.

Gros moyens dépêchés sur place © Radio France - Jacques Pons

Un feu éteint par un des vigiles du centre

Sa première intervention de secours depuis son examen de SIAP (service d'incendie et d'assistance à personnes) l'an dernier. Le jeune homme a subi une batterie d'examens respiratoires de la part des pompiers accourus sur place avec, notamment, une grande échelle. Fort heureusement le feu n'a blessé personne dans le centre.

Les pompiers sur place, près du centre, quai de Lesseps © Radio France - Jacques Pons

Tous les occupants, une bonne centaine de personnes qui s'apprêtaient à dîner et dormir, ont dû patienter une heure et demi dans la cour et dans le froid mordant.

Les couvertures d'où sont parties les flammes évacuées dans la rue sur le quai de Lesseps © Radio France - Jacques Pons

Après le feu éteint et les couvertures brûlées évacuées, les pompiers ont procédé à une aération maximale du centre. Finalement à 21h30 les pensionnaires du centre Pausa ont pu réinvestir les lieux. La soupe a pu être servie avec une heure et demie de retard. Les pompiers ont quitté le site en recommandant de maintenir l'aération durant une heure encore.

Tout a bien fonctionné — Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, sur place

Aucune certitude encore sur la nature du feu, accidentelle ou criminelle. Les pompiers sur place ne privilégiaient aucune hypothèse. Le maire de Bayonne venu sur place alors que venait de s'achever l'un des grands débats à la salle Sainte Ursule s'est félicité du dispositif de secours préventivement installé sur place. "Tout a bien fonctionné" insistait Jean-René Etchegaray en compagnie des membres des associations Diakité (fondatrice du centre d'accueil) et Atherbéa (en charge de la gestion des personnes en détresse dans l’agglomération).