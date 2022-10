Début de la troisième semaine de grève pour les salariés d'ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine

Le mouvement de grève chez ExxonMobil débuté le 20 septembre sur le site de Port-Jérôme-sur Seine a été reconduit ce lundi 3 octobre et attaque sa troisième semaine. Une grève très suivie pour obtenir des hausses de salaires face à l'inflation. L'usine est arrêtée et ne produit plus rien.

A l'amorce de la troisième semaine de conflit, qui débutera ce mardi 4 octobre, les salariés grévistes d'ExxonMobil à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine Maritime) ont décidé de durcir le mouvement. Ce lundi matin, l'accès aux véhicules, porte A, a été condamné, seuls les piétons pouvaient accéder au site.

La grève a démarré le 20 septembre, après un échec des négociations salariales. Pour faire face à l'inflation, la direction d'ExxonMobil dit proposer une hausse moyenne de 6,5 % des salaires et une prime de 3000 euros annuelle. Les syndicats FO et CGT assurent qu'il n'est question que de 5% et cette hausse ses salaires ne permet pas de compenser l'inflation sur 2022 et 2023 selon eux.

La grève des ExxonMobil , fer de lance de la filière ?

Germinal Lancelin est secrétaire de la CGT Chimie, et ce lundi midi il constatait la détermination des grévistes à l'amorce de la troisième semaine de conflit : "on s'aperçoit que tous les salariés de la filière pétro chimie sont un peu dans le même cas , y'a des luttes dans le secteur et dans les environs, notamment chez Total. Notre mouvement fait un peu tâche d'huile, on est un peu les fers de lance, car on a eu nos négociations salariales en premier. Et la déception des salariés est grande, car la direction s'était engagé à des hausses de salaires qui couvrent l'inflation , et ça n'est pas le cas. Et ce alors que le résultat net au premier trimestre est de 1,075 milliard d'euros et le résultat opérationnel de 409 millions d'euros !"

Ce lundi des élus et militants CGT d'autres entreprises voisines sont venus soutenir les salariés grévistes, devant le piquet de grève de Port-Jérôme-sur Seine. La direction d'ExxonMobile annonce 35% en moyenne de salariés grévistes à chaque quart , des représentants syndicaux parlent eux de 80 % des salariés postés. Si l'usine est à l'arrêt, des salariés ont déjà été réquisitionnés pour assurer la sécurité et la maintenance du site classé Seveso. Pour l'heure aucun carburants, lubrifiants ou bitume routier ne sont produits.