Début du chantier de démolition des garages du Portal dans le quartier du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes

C'est une opération hautement symbolique qui a débuté ce mardi matin dans le quartier sensible du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes. La démolition des premiers garages de la zone du Portal. Ce secteur est tristement réputé pour être le point stratégique du trafic de drogues qui gangrène le quartier. Cette première tranche de travaux de démolition concerne 20 garages sur les 52 que compte la copropriété. Une dizaine d'autres devraient être rasés d'ici à la fin de l'année et le reste des garages d'ici fin 2023.

Ensuite, Il faudra être patient avant de voir la zone du Portal changer véritablement de visage. Ce n'est que fin 2024 que débuteront les travaux qui prévoient la construction de nouveaux logements et l'aménagement d'un parc en lieu et place de l'actuelle verrue qui défigure le cœur du quartier. Et il faudra attendre encore 18 mois supplémentaires avant que tout soit achevé.

20 garages sur 52 sont concernés par cette première tranche de travaux de démolition © Radio France - Hervé Sallafranque