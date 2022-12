Début du procès d'un homme jugé pour le viol et le meurtre d'une octogénaire à Bressuire aux assises

Le procès de l'accusé du viol et du meurtre d'une Bressuiraise va se tenir pendant deux jours devant la cour d'assises des Deux-Sèvres.

Le crime avait bouleversé à Bressuire. Pendant deux jours à partir de ce lundi, la cour s'assises des Deux-Sèvres va juger un jeune homme accusé de viol et de meurtre. Le soir du 26 juillet 2020 le corps de Simone Briodeau, 85 ans, est retrouvé par des voisins sous la table de la salle à manger, enveloppé dans un robe de chambre, un plaid et une nappe. Les faits se sont produits la nuit précédente. Les prélèvements ADN permettent de remonter jusqu'à un suspect, un homme âgé alors de 21 ans, un marginal né à Mayotte déjà connu de la justice pour vols et violences notamment.

Verdict ce mardi

Le jeune homme, interpellé le 15 août 2020 , ne reconnaît pas tout de suite reconnu les faits. Il s'est dit ne pas être en mesure d'expliquer son comportement, ce viol, cet étranglement, lui qui était ensuite reparti en emportant des bouteilles d'alcool prises dans la cave. L'homme avait aussi bu sur place. Son ADN est retrouvé sur des bouteilles d'alcool. Son ADN et seulement son ADN. L'accusé avait au départ déclaré être accompagné d'un autre homme ce soir-là, un compagnon de boisson, avant de se rétracter. Ce dernier avait fini pas être libéré, faute de charges suffisantes.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu mardi.