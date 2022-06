Début du procès de Cyril Russo pour violences conjugales et tentative d'enlèvement à Bastia

"C'est digne d'un mauvais film américain ou d'une série Netlifx", raconte Laetizia Costantini. La présidente de l'association Donné di Corsica sera présente aux côtés de Danièle, la victime présumée, ce vendredi 17 juin aux assises de Bastia (Corse). Une femme d'une soixantaine d'années qui accuse son mari de violences conjugales mais aussi de viol, de tentative d'enlèvement et de détention d'arme. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit en septembre 2020 puisque l'accusé s'était enfui de la brigade de gendarmerie de Vintiseri lors de son audition.

Une cavale de quelques jours

En septembre 2020, Cyril Russo est entendu à la gendarmerie nationale de Vintiseri pour une nouvelle tentative d'enlèvement sur sa femme. Une accusation inquiétante puisqu'il venait d'être condamné pour des faits similaires un mois plus tôt, avant de faire appel. Interrogé sur cette nouvelle tentative de kidnapping, l'homme profite d'un moment d'inattention des gendarmes pour prendre la fuite via la fenêtre de la brigade. Une cavale qui durera 10 jours, et qui nécessitera d'importants moyens de recherche avant que l'accusé de soit interpellé à Peri à côté d'Ajaccio.

"Elle a vécu un vrai calvaire"

Sur le banc de la partie civile, Danièle, 62 ans, sera entourée de nombreuses associations corses qui luttent contre les violences conjugales. Laetizia Costantini, la présidente de l'association Donné di Corsica sera présente pendant les quatre jours du procès.

"Elle a vécu un vrai calvaire. Elle est très courageuse de parler aujourd'hui", explique la militante. "Parce qu'elle a peur que cet homme sorte libre et s'en prenne à elle. C'était d'abord de la violence psychologique, des insultes puis il a commencé à l'isoler de sa propre famille, pas le droit d'avoir d'amis. Elle n'avait même pas le droit d'aller chez le médecin ou de faire des courses toute seule. Elle ne devait jamais être dans un lieu public sans lui. Il prenait les clés de la voiture ou de la maison pour être sûr qu'elle reste à la maison. Et quand il pétait un câble, il l'enfermait dans la chambre et ça pouvait durer des jours et des jours. De plus, il part du principe que comme c'est son épouse, elle doit faire ce qu'il veut sexuellement. Donc c'était la mettre à genou de force et je vous passe les détails, mais c'était son esclave. Des images qui ne sortent pas de la tête, donc elle attend beaucoup de la justice. "