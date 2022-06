Deux ans de prison avec sursis pour le meurtrier de Lucie, cycliste de 29 ans fauchée à Toulouse

Le 29 août 2019 vers 6h du matin boulevard Nettwiller à Toulouse, un conducteur percute violemment par l’arrière la cycliste Lucie, 29 ans, qui roulait dans le même sens que lui. Projetée à une vingtaine de mètres par l’avant, la jeune-femme est morte des suites de ses blessures à l’hôpital.

Alcool et cocaïne

L’enquête a montré que l’auteur de l’accident, âgé de 33 ans, avait consommé de l’alcool (1,31 grammes par litre de sang) lors d’une soirée et de la cocaïne. Il roulait aussi très vite ce matin-là. Selon l’expert, il allait à une vitesse entre 82 et 90 km/h sur une route limitée à 50 km/h. L’homme avait repris sa voiture pour aller changer de stationnement sa voiture.

Près de 2 ans après les faits, ce jeudi 2 juin, le conducteur qui comparait libre, est jugé pour homicide involontaire avec plusieurs circonstances aggravantes, l'alcool, les stupéfiants et la vitesse excessive. Il encourt de la prison ferme.

Violence motorisée

Une audience que suivent de très près les associations de cyclistes toulousains : 2 pieds 2 roues et Vélorution. Selon ses associations, la mort de Lucie doit faire évoluer les pratiques et doit permettre de lutter contre la violence motorisée. Le 27 mai, les deux associations ont organisé une minute de silence couché auprès de vélos en mémoire de Lucie.

Une audience éprouvante, ce jeudi, avec beaucoup de monde et pas mal de pleurs dans la salle. Les parents de la jeune-femme sont là. La sœur et la mère ont pris la parole pour parler de Lucie.

"Percuté un animal"

Le prévenu a lui sangloté à la barre et il a présenté des excuses à la famille. Il a dit ne pas s'être arrêté tout de suite après le choc, car il a cru qu’il avait "percuté un animal". C'est seulement, plus loin dans un rond point voyant que la roue avant ne fonctionnait plus il a garé la voiture et est retourné en courant ds le boulevard vers le corps.

Le tribunal a condamné le conducteur a deux ans de prison avec sursis, l'annulation du permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant 3 ans. Une décision conforme au réquisition du procureur.