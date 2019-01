Début du procès du tireur de Metz Nord

Metz, France

C'est le début ce mercredi aux assises de la Moselle du procès du tireur de Metz Nord. Le 30 mai 2015, cet homme, Jean Ludovic Gbetie, âgé aujourd'hui de 52 ans, avait traumatisé la ville en tirant à bout portant sur plusieurs personnes en pleine rue, dans le quartier de la Patrotte, et en faisant un mort, une jeune femme de 22 ans, et trois blessés graves, dont le frère de la jeune femme décédée, aujourd'hui lourdement handicapé. L'accusé, qui s'était alcoolisé toute la journée, assure ne pas se souvenir de grand-chose ce soir-là. A l'origine de cette violence extrême, un motif futile. L'homme avait été rejeté d'un groupe qui buvait quelques bières au pied d'un immeuble.

La soirée avait pourtant bien commencé ce 30 mai 2015. Un groupe d'habitants se retrouve pour boire quelques bières au pied des immeubles dans ce quartier de Metz Nord, après une belle journée de printemps. Un voisin s'impose mais on lui demande rapidement d'aller voir ailleurs. L'homme, alcoolisé et sous l'emprise de médicaments, revient alors 10 minutes plus tard avec un revolver et la soirée bascule dans l'horreur.

Sans sommation, il tire à bout portant sur plusieurs personnes. Anthony, 25 ans, est touché en pleine tête, comme sa sœur Céline, 22 ans, qui meurt sur le coup, atteinte par huit balles. "Une exécution", diront les enquêteurs. Son frère, gravement blessé, est aujourd'hui lourdement handicapé : il ne peut notamment plus parler. Le tireur vise encore l'ami de la jeune femme, touché dans le dos puis un passant réfugié sous une remorque, blessé à l'abdomen. Une balle frôle également un voisin à la fenêtre.

Cette violence extrême est d'autant plus incompréhensible et frustrante pour les familles de victimes que l'accusé, un ancien carreleur au chômage, dit de ne souvenir de rien ou presque. L'accusé, jugé pour meurtre et tentatives de meurtres, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait déjà été condamné en 2011 à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur sa propre fille. Le procès doit durer trois jours, jusqu'à vendredi.