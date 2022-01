Décapitation à Fréjus : le suspect est en prison

L'individu, qui s'est présenté vendredi à la gendarmerie de Fréjus avec la tête et le pénis d'un homme dans son sac, a été mis en examen pour "assassinat" et "acte de torture et de barbarie". Il a été écroué à la prison de Draguignan. Il explique qu'une violente dispute a éclaté avec la victime.

L'homme de 38 ans, qui s'est présenté vendredi à la gendarmerie de Fréjus avec la tête et le pénis d'un autre homme dans son sac, a été mis en examen pour "assassinat" et "acte de torture et de barbarie". Il a été écroué à la prison de Draguignan. Il a très rapidement expliqué que la victime, également âgée de 38 ans, l'avait "énervé" et qu'il avait "eu peur" lors d'une violente dispute à son domicile du quartier de Villeneuve à Fréjus. Il n'a pas souhaité en dire plus.

Dispute entre toxicomanes

Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan, confirme que les deux hommes se connaissaient. Ils étaient tous les deux toxicomanes. La victime avait l’habitude de venir se droguer chez l’auteur présumé des faits. Une pièce de l'appartement était même, semble-t-il, aménagée en lieu de shoot, avec des allers et venues régulières dans ce logement familial. Les deux Fréjussiens étaient connus des services de police avec des casiers judiciaires "très longs", précise le procureur.

"Une expertise psychiatrique et une reconstitution auront lieu. Il y a une nécessité absolue de comprendre ce qui s'est passé dans cet appartement car aujourd'hui nous avons très peu d'informations, l'auteur présumé ne souhaitant pas répondre aux questions. Il donne une explication banale à un geste effroyable", ajoute Patrice Camberou.