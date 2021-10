Bien des questions restent sans réponse au lendemain de l'arrestation de Jean-Michel, suspecté d'avoir décapité une retraitée à Agde en début de semaine. Sa plus proche voisine reconnaît ce vendredi avoir déposé une main courante contre lui le 24 juillet 2021.

Retraitée décapitée à Agde : "Il a voulu me casser les dents" dit une voisine du suspect

Après la découverte du corps décapitée d'une retraitée à Agde mercredi soir, un suspect est interpellé le lendemain. Cet ancien boxeur professionnel souffrait de troubles neurologiques et d'une hyperactivité débordante disent certains voisins. La plus proche, Sandrine, ne cache pas avoir déposé une main courante le 24 juillet 2021 à la gendarmerie contre ce dernier.

Il aurait voulu lui casser les dents dit-elle. "Il n'appréciait pas que je lui demande d'arrêter ses travaux. C'était insupportable. C'était tous les jours, jusqu'à tard le soir. Heureusement son ex-femme venait le chercher parfois le dimanche pour qu'on ait un peu de tranquillité."

Sandrine a entretenu de bons rapports avec son voisin installé dans ce logement HLM en 2018. Mais avec le temps, les relations se sont dégradées.

Sandrine la voisine du suspect à Vias Copier

"Sans cesse, il fallait lui dire d'arrêter les travaux. Il avait oublié qu'il avait déjà travaillé. Il avait des troubles sérieux de la mémoire. Pour qu'il se souvienne de tout, il fallait que tout soit bien classé, il perdait la mémoire à court terme. Il disait qu'il avait besoin de taper [bricoler] pour que ça lui évite de taper sur quelqu'un.

La seule fois où il a été un peu plus méchant et que ça a été mauvais, alors j'ai porté plainte, le 24 juillet. Enfin, on ne peut pas vraiment dire une plainte, j'ai dû faire intervenir la gendarmerie parce que toute la journée il avait bricolé, il avait fait du bruit avec un voisin."

Dans la soirée, le ton est monté. " 'Je m'arrêterai quand j'en aurai envie. D'un coup-de-poing, je te casse les dents.' Mais c'est qu'à force de m'entendre dire que toujours d'un coup de poing, il allait me casser les dents, j'ai pris peur.

Après, je lui disais, mais pourquoi tu parles de violence avec une femme, Jean-Michel, alors que dans ton métier, et cela plus d'une fois, je lui ai dit, mais dans ton métier, on t'apprend le respect.

Il n'a jamais mis en pratique ce qu'il disait, c'était plus des paroles que des faits."