Décapitation de Notre-Dame de Lavasina à Ajaccio : Entre colère et interrogations répétées

Depuis début avril, une statuette de la Vierge a été descellée et penchée au Petit Capo, un camp de scout vandalisé à Vero et puis à Sisco, on a coupé le sommet d'une croix au col Saint-Jean à 900 mètres d'altitude.

« Nous constatons une fois de plus un acte triste sur notre terre corse : une statue de Notre-Dame de Lavasina, si priée et si aimée, a été décapitée à Ajaccio. Cet acte est intolérable » a écrit Monseigneur François Bustillo, l’Evêque de Corse.

Et d’ajouter : « Une société civilisée respecte l’identité et les croyance de chacun. Il ne faudrait pas que ce d’actes pollue la vie en société et crée des tensions. J’appelle au respect des symboles qui façonnent notre culture et notre foi ».

"Ça devient inquiétant"

Depuis Sartène, le père Jean-Christophe Avazeri a réagi sur notre antenne, en faisant part de ses inquiétudes.

« Avec l'évêque, on est un peu inquiet de ce qui se passe parce qu'il y a eu le saccage aussi du camp de Scouts à Vero chez mon confrère, le Père Louis El Rahi. Et il y en a eu d'autres, donc ça devient un peu inquiétant » a-t-il déclaré dans Le Forum d’RCFM.

« Il faut savoir que quand l'Église souffre, il y a de nouveaux chrétiens qui naissent. La souffrance est une bonne semence pour le bien. Moi je ne veux pas de vengeance, je ne veux pas de condamnation. Il y a déjà des experts pour condamner, nous ne sommes pas là pour condamner, mais certainement pour dire que nous avons souffert et c'est avec les armes de la paix qu'on remettra Notre-Dame de Lavasina sur son rocher à Ajaccio ».

« Je remercie aussi le maire qui a écrit sur les réseaux sociaux. Le préfet a téléphoné à l'Evêque et je voulais remercier tout le monde, surtout toutes ces familles ajacciennes qui vont se reconnaître, qui m'ont aidé à installer Notre-Dame de Lavasina parce qu’elle m'avait été offerte par ma propre mère. Elle a donc un double symbole… » a poursuivi le Père Avazzeri.

"Ces actes, qui suscitent une émotion légitime, doivent impérativement cesser"

Depuis ce lundi 29 mai, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux, partageant colère et interrogation, alors que la découverte d'A Madonna di Lavasina décapitée à Ajaccio est intervenue le dimanche de Pentecôte qui "célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après Pâques". Sur Twitter, les responsables politiques ont également fait part de leur indignation.

En Corse, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, évoque « de la malveillance et de la bêtise une nouvelle fois à l'œuvre ». « Ces actes, qui suscitent une émotion légitime, doivent impérativement cesser ».

La présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoine Maupertuis, s'est dite "choquée par le geste de vandalisme ayant touché la Statue de Notre Dame de Lavasina à Aiacciu. C’est un acte ignoble contre notre patrimoine culturel et religieux. La violence et l’intolérance n’ont pas leur place dans notre société".

"Un acte révoltant qui fait écho aux nombreux signes religieux vandalisés ces derniers mois en Corse"

Cette vague de condamnation va au-delà des frontières de l'île. Christian Estrosi, le maire de Nice, a lui aussi réagi. "Je condamne fermement la dégradation inacceptable de la statue de Notre-Dame de Lavasina, décapitée sur le front de mer d’Ajaccio. Un acte révoltant qui fait écho aux nombreux signes religieux vandalisés ces derniers mois en Corse. Les auteurs doivent être sévèrement punis".

Excédés, certains internautes ont appelé à installer des caméras de surveillance à proximité des sites et des symboles chrétiens de l'île...