Décès brutal d'Alain Gatheron, fondateur et directeur du festival Le Millésime à Grenoble

Alain Gatheron était le directeur et fondateur du festival grenoblois mêlant vins et musique

Grenoble, France

Alain Gatheron, directeur et fondateur du festival Le Millésime, qui mêle grands vins et grande musique, est mort dimanche dans un accident de la route au guidon de sa moto. Son "autre passion" dit la page Facebook du festival qui a publié ce mardi une annonce sobre annonçant le drame. Le festival Le Millésime, place Victor Hugo à Grenoble, s'était petit à petit fait une place parmi les grands événements de la ville. La 25e édition, du 5 au 20 octobre, vient tout juste de s'achever. Il était également un acteur important du "concours des vins de l'Isère" dont la 8e édition a eu lieu le 14 octobre.

Alain Gatheron était encore invité sur notre antenne il y a un peu plus de deux semaines pour en parler et beaucoup le connaissait ici. France Bleu Isère présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches.