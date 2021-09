Décès d’un alpiniste espagnol dans le massif du Mont-Blanc

Ce mardi, les gendarmes du PGHM de Chamonix ont été alertés vers 10 heures de la chute d’un alpiniste à plus de 4 700 mètres d’altitude. L’homme originaire d'Espagne et âgé de 31 ans a dévissé peu de temps après avoir entamé sa descente depuis le sommet du Mont-Blanc. Selon les secouristes, la victime qui évoluait avec un second alpiniste mais sans être encordée a dévissé et fait une chute de plus de 800 mètres.