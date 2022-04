Décès d'un homme de 79 ans retrouvé en hypothermie à Amanvillers dans la forêt de Montvaux

Appelés pour une voiture abandonnée sur la route entre Amanvillers et Châtel-Saint-Germain, les pompiers de la Moselle ont retrouvé le corps d'un septuagénaire à trente mètres en contrebas. En hypothermie, il est décédé d'un arrêt cardiaque avant d'arriver à l'hôpital. Une enquête a été ouverte.

Les sapeurs pompiers de la Moselle sont intervenus à 11h49 entre Amanvillers et Châtel-Saint-Germain.

Le parquet de Metz a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, mais précise d'ores et déjà : "il n'y a pas d'élément qui laisse penser à l'intervention d'un tiers". Il s'agirait plus vraisemblablement d'une chute ou d'un suicide. Ce sont les pompiers qui ont découvert le corps de la victime un peu avant midi ce samedi 9 avril 2022.

A 11h49, les secours sont appelés au sujet d'une voiture abandonnée avec une porte ouverte, sur la route entre Châtel-Saint-Germain et Amanvillers, plus précisément, sur un chemin communal menant au fort de Leipzig, en forêt de Montvaux. En inspectant les environs, les pompiers découvrent un homme, trente mètres en contrebas.

Retrouvé en hypothermie, l'homme est décédé d'un arrêt cardiaque sur le chemin vers l'hôpital

Âgé de 79 ans, il est inconscient, en hypothermie. Les équipes du GRIMP le remontent et un hélicoptère du SAMU de Lorraine est mobilisé pour conduire l'homme à l'hôpital, mais il décède d'un arrêt cardiaque en cours de route. Selon les pompiers, la voiture ne semble pas accidentée et il est difficile de savoir si le septuagénaire n'a pas vu le ravin, ou s'il s'est délibérément laissé tomber.