Décès d'un nourrisson à Saint-Jean-de-Luz: 10 ans requis contre le père accusé de violence

"Sacha était un rayon de soleil". Aujourd'hui disparu. Dans son réquisitoire, Elodie Goyard s'est appuyée sur les éléments concrets des conclusions du collège d'experts, qui a procédé aux analyses sur le corps de la petite victime. Tout en soulignant la perte terrible du bébé pour une maman aujourd'hui dans la peine. L'avocate générale a expliqué que "l'enfant a cessé de pleurer brutalement, sans témoin". S'appuyant sur les éléments techniques médicaux-légaux, l'accusation a parle de la "rigueur du diagnostic des médecins", qui démontreque "les violences ont provoqué la mort". 10 ans de prison ont été demandés. Avec un mandat de dépôt immédiat

Des faits contestés par l'accusé

Les faits remontent au 19 mai 2015, en milieu de matinée, au domicile du couple. La maman, Florine, avait confié l'enfant à Ludovic, qui somnolait sur le canapé du salon, le temps de se préparer dans une pièce voisine avant de sortir. Ludovic avait alors pris le bébé sur ses jambes pour le calmer alors qu'il pleurait depuis quelques minutes. Selon l'accusé l'enfant s'était subitement pétrifié, "comme foudroyé" sur place et décéder rapidement. Devant la cour l'accusé, qui comparait libre depuis trois jours, a expliqué qu'il n'avait pas secoué son enfant, et que la mort avait été causée par autre chose. Tout au long de son interrogatoire, par la présidente Dominique Coquizart, l'accusé n'a cessé de nier les faits de violence. « C’est de la science-fiction », a t-il dit.

"Silence éternel"

En matinée, c'est l'avocat de la partie civile. Pour les intérêts de la maman de la petite victime, Me Nouhou Diallo a parlé du "silence éternel" dans lequel vit désormais Florine. Une mère détruite" a souligné l'avocat, selon qui l'accusé n'a jamais "tenu la tête de son enfant". Pour la défense de Ludovic, Me Emmanuel Zapirain a plaidé l'acquittement. Selon l'avocat "rien dans la vie de mon client, ne démontre une personnalité impulsive". Manière de dire que Ludovic n'est pas un homme violent. Il est donc "incohérent" de penser qu'il a pu secouer son bébé. Me Zapirain estime que le "doute sur les violences volontaires" doit profiter a l'accusé.