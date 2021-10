Décès d'un salarié à la sucrerie de Roye : l'accident du travail semble exclu, une autopsie prochainement

Le salarié de la sucrerie Saint-Louis de Roye, décédé lundi en fin d'après-midi, a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail, dans la partie conditionnement du site, indique ce mardi soir le parquet d'Amiens à France Bleu Picardie. Les circonstances laissent donc penser à un décès à la suite d'un malaise, et non pas d'un accident du travail. De son côté, le parquet d'Amiens indique toutefois ne pas tirer de conclusion sur l'origine du décès de cet homme de 48 ans, originaire de La Fère, dans l'Aisne, commune située entre Saint-Quentin et Laon. Pour cela, il faut attendre les résultats de l'autopsie qui sera réalisée très prochainement - un examen du corps de la victime a d'ores-et-déjà eu lieu.

Reprise complète de la production ce mercredi matin

Du côté de la sucrerie Saint Louis de Roye, on indique que les choses sont très difficiles après ce décès brutal. En ce qui concerne la production, elle a pu reprendre en partie ce mardi après-midi. Elle doit revenir à la normale sur tout le site dès ce mercredi matin. Le drame a secoué cette sucrerie, en pleine période de récolte des betteraves.