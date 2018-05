La direction de l’hôpital stéphanois dément la version des proches d’une patiente décédée en mars. La famille originaire de la Loire menace de porter plainte contre le SAMU après la mort de cette femme enceinte de six mois.

Saint-Étienne, France

Le CHU de Saint-Étienne monte au créneau et le fait savoir à France Bleu Saint-Étienne Loire. La direction du centre hospitalier dément formellement les accusations d'une famille touchée par le décès d’une femme enceinte de six mois.

Enregistrements écoutés plusieurs fois

Une enquête interne a d’ores et déjà été diligentée puisque selon l'établissement "ces accusations ne correspondent pas à la réalité des enregistrements" écoutés à plusieurs reprises. La direction de l’hôpital stéphanois qui veut rester très prudente et ne pas en dire plus au nom du secret médical.

"Surpris"

Le CHU qui confirme également avoir reçu la famille pendant deux heures mardi. La direction a d’ailleurs permis aux proches de la victime d’avoir accès au dossier. Les responsables du centre hospitalier se disent donc"surpris " par la démarche de communication de la famille.

Les proches de la victime qui ont fait savoir à la presse qu’ils comptaient porter plainte contre le SAMU ce jeudi 17 mai. Une affaire qui a évidemment une résonance particulière dans le contexte du cas de Naomi, morte à Strasbourg en décembre dernier.

► Le Docteur Giraud, médecin responsable du SAMU, reviendra sur ce dossier. Il sera dans le studio de France Bleu Saint-Etienne à 7h30 ce jeudi 17 mai pour revenir sur ce dossier.