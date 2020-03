Décès d’une femme enceinte après un appel au Samu: le combat d'une famille contre le classement sans suite

Ça fera bientôt deux ans que Céline est morte à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. La famille estime toujours que le Samu n'a pas pris son appel suffisamment au sérieux et diffuse un extrait de la conversation téléphonique pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli.

Le 9 mars 2018 Céline Descroix est morte à l'Hôpital Nord de Saint-Étienne. Quelques jours plus tôt, elle et son compagnon avaient appelé les secours. Mais c'est chez elle que cette femme de 38 ans qui attendait son troisième enfant a ensuite fait un arrêt cardiaque. Sa famille estime que le Samu n'a pas pris son appel suffisamment au sérieux. Conversation dont la famille diffuse un extrait pour maintenir la pression deux ans plus tard.

"Les conclusions d'un brigadier de police montrent que pour eux, il y avait eu une perte de chances et qu'on pouvait quand même dire que le médecin-régulateur n'avait pas forcément rebondi sur toutes les réponses que Céline apportait à ce moment-là et que ça aurait pu nécessiter l'envoi d'une équipe du Samu. Cette phrase-là apparaît dans le dossier", assure Jason Nicolas, le frère de Céline qui a aussi ouvert une page sur les réseaux sociaux.

Un extrait de l'appel passé au centre 15 le 28 février 2018, fourni par la famille de Céline Descroix. Copier

N'ayant plus de nouvelles de la justice après un deuxième dépôt de plainte, la famille se mobilise pour que "ce scandale ne tombe pas dans l'oubli". Leurs premières démarches avaient abouti à un classement sans suite à la fin de l'été 2018. Issue que les proches craignent de vivre à nouveau.

Ils organisent du coup aussi une marche blanche le samedi 14 mars, à partir de 10 heures devant la cathédrale Saint-Charles. "Nous irons jusqu'au bout, on ne lâchera rien", lâche Jason Nicolas, aide-soignant. Il faut dire que la famille a déjà engagé 6 000 euros de frais d'avocat.