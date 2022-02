Décès d'une fillette de 9 ans à la Petite-Pierre : la gendarmerie de Bouxwiller lance un appel à témoins

Ce jeudi en fin de journée, une voiture, seule, a eu un accident et fait une sortie de route sur la D178 entre la Petite-Pierre et le lieu-dit Oberhof. Une petite fille de 9 ans est décédée. La gendarmerie de Bouxwiller lance un appel à témoins.

Une femme de 34 ans a perdu le contrôle de sa voiture ce jeudi en fin d'après-midi sur la D178 entre la Petite-Pierre et le lieu-dit Oberhof. À son bord, une fillette de 9 ans et un petit garçon de deux ans et demi. La fillette est malheureusement décédée. La conductrice et le garçon sont saufs et ont été transportés à l'hôpital de Saverne.

Pour comprendre les circonstances de cet accident, la gendarmerie de Bouxwiller lance un appel à témoins ce vendredi. Toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant, qu'elle ait été témoin direct ou non, peut contacter la brigade au 03.88.70.70.17.