Décès d'une petit garçon à Brive : l'autopsie n'a pas révélé des traces de coups

Le mystère reste entier après la découverte d'une enfant décédé auprès de sa mère dans un appartement de brive mercredi soir. L'autopsie pratiquée hier à Limoges n'a pas pu déterminer les causes de la mort du petit garçon

Aucune trace de coups n'a été trouvée sur le corps du petit garçon qui aurait pu expliquer directement son décès précise la procureure de Brive. L'enquête pour la recherche des causes de la mort va donc se poursuivre sous la conduite du commissariat de Brive et du SRPJ de Limoges. Le parquet n'a pas indiqué si la mère du petit garçon, hospitalisée à Brive depuis ce mercredi, a pu être entendue.

On sait en revanche que c'est le père qui avait prévenu la police mercredi soir. Ce dernier qui vit séparé de la mère et de l'enfant s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles récentes. Autre information de la procureure de Brive : l'enfant présentait un handicap sans plus de précision.