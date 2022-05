Décès d'une spéléologue à Sassenage : "Elle a été la tutrice, la modèle de beaucoup de jeunes guides"

Elle s'appelait Sabine Lorne. Agée de 55 ans, mère de 3 enfants, cette spéléologue du Vercors est décédée ce jeudi soir lors d'une sortie scolaire qu'elle encadrait dans les cuves de Sassenage. Egalement monitrice de ski de fond, elle était une spéléologue aguerrie, ayant formé de nombreux autres spéléologues des environs. Une expérience dont témoigne Thierry Larribe, conseiller technique spéléologie auprès du préfet de l'Isère : "Elle a été la tutrice, la modèle de beaucoup de jeunes guides spéléo, a eu énormément de contacts avec cette nouvelle génération, c'était leur maman, oui, je confirme. _Le choc est très rude_. C'est un de ses plus proches collègues qui est allé la récupérer, l'identifier, et qui l'a extraite de l'endroit où elle était coincée. C'est un secours qui a eu un impact très important et la préfecture l'a tout de suite senti". A ce titre, une cellule d'aide psychologique a été ouverte.

Une spéléologue qui faisait l'unanimité

Il dresse le portrait d'une personne aux multiples qualités. En tant que spéléologue d'abord, "_très impliquée_, elle aimait faire partager ses compétences en matière de milieux souterrains au plus grand nombre. C'était une guide professionnelle qui amenait des groupes a longueur d'année en, spéléo, et en canyon, avec qui il était toujours toujours plaisant de partager la même grotte ou la même cascade". En tant que personne aussi : "Elle était très appréciée de ses confrères et de ses clients, avait une personnalité très attachante qui en faisait quelqu'un de précieux".

Thierry Larribe décrit ainsi "l'une des rares cheffes d'équipes de secours spéléo en France, à la fois très compétente et très engagée". Un engagement qui lui aura malheureusement couté la vie, alors qu'elle venait de sauver in-extremis une collégienne du groupe. Un sacrifice dont il tient à souligner l'héroïsme. "En tant que sauveteuse, je peux vous dire qu'elle menait la mission à son terme, et il faut prendre son geste dans ce sens-là. A partir du moment où elle avait la responsabilité du groupe, _elle a tout fait, jusqu'au bout_, pour le sortir. Le sens de ce geste-là, c'est qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour une gamine".

Tirer les leçons de ce drame

Comment expliquer la situation délicate dans laquelle elle et son groupe se sont retrouvés ? Pour Thierry Larribe, ils ont été confrontés à un phénomène à la fois météorologique et spéléologique exceptionnel : "Il faut qu'on analyse ce qui s'est passé, et notamment ce phénomène d'une violence extrême, pour pouvoir en tirer toutes les conséquences pour la suite". Et remettre sans doute en question les modèles qui dictent les conditions de sécurité. "On est sur des modèles qui admettent qu'une certaine quantité de précipitations n'a pas de conséquences sous terre. En fait cette information brute ne veut rien dire aujourd'hui. Il faut la resituer dans un contexte météorologique et géologique. Et ça c'est très difficile à appréhender, y compris pour de grands professionnels de la spéléo".