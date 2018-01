C'est inscrit au rôle de l'audience du tribunal correctionnel de Lisieux, mardi 9 janvier à 13h30. Alice Bertheaume, la compagne de Gonzague Saint Bris, comparaîtra mardi 9 janvier devant le tribunal correctionnel de Lisieux pour homicide involontaire après l'accident survenu le 8 août dernier à 00h05 en Normandie, et qui a causé la mort de l'écrivain et journaliste.

Homicide involontaire, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, vitesse excessive

Il est reproché à la compagne de Gonzague Saint Bris, blessée dans cet accident, d'avoir conduit sous l'emprise d'un état alcoolique et en excès de vitesse. Elle sera donc jugée pour homicide involontaire. C'est elle qui conduisait le 8 août la voiture qui a quitté la route peu après minuit dans un virage sur l'ancienne route entre Caen et Rouen, à St Hymer près de Pont l’Évêque. La voiture a quitté la route et a percuté un arbre. Dans le choc, Gonzague Saint Bris, qui était passager du véhicule, et Alice Bertheaume ont été éjectés. Gonzague saint Bris est décédé sur le coup.

Contrôle technique pas à jour

La disparition de Gonzague Saint Bris en plein cœur de l'été, avait provoqué un véritable choc en Touraine qui voyait disparaître l'enfant du pays né à Loches, l'écrivain et fondateur des 22 éditions de la forêt des livres à Chanceaux-près-Loches. Par ailleurs, il est également reproché à Alice Berthaume, l'absence de contrôle technique du véhicule. Sa comparution est programmé à la date du 9 janvier sur le rôle du tribunal correctionnel de Lisieux.