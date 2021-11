Cour d'Assises de Riom : un homme de 28 ans jugé pour un coup poing mortel à Clermont-Ferrand

"Je suis profondément marqué depuis plus de cinq ans par ce drame".

L'accusé, père de trois enfants, semble fébrile à la barre, devant les jurés de la Cour d'Assises du Puy-de-Dôme ce lundi après-midi.

Lors de cette première journée de ce procès qui se tient sur trois jours, l'altiligérien, chaudronnier de métier, a notamment répondu sur sa personnalité.

"Plutôt calme, convivial, travailleur mais très marqué" donc par cette soirée, ou plutôt ce petit matin du 3 juin 2016. Ce matin-là, lorsqu'il assène un coup de poing à Jean-Marc Villatte, provoquant la chute mortelle du quadragénaire qui décèdera des suites de cette blessure deux jours plus tard.

Jugé cinq ans après les faits

"J'ai changé en cinq ans, d'ailleurs je me suis séparé de ma compagne, pris de la distance avec mes enfants pour qu'ils ne voient pas mon état de fragilité" explique l'accusé à a cour.

Jérémy Kluczny tente de répondre aux questions de la présidente, hésitant parfois notamment quand il doit évoquer le full-contact, ce sport de combat qu'il a pratiqué pendant plusieurs années, une donnée qui a bien sûr toute son importance dans ce dossier. "Je l'ai pratiqué sans faire de compétition" précise-t-il.

"Oui mais alors pendant combien d'années avez-vous pratiquer ce sport? Vous n'êtes pas clair" insiste Renaud Portejoie, avocat de proches de la victime.

L'accusé, répondant à la partie civile, paraît gêné. Il l'est aussi quand l'avocate générale le questionne sur sa dernière relation amoureuse à laquelle il a mis fin. Egalement sur une éventuelle nouvelle relation.

Ce qui est présenté n'est pas la vérité" Evelyne Ribes, avocate de l'accusé

Les faits seront étudiés ce mardi et pour Me Evelyne Ribes, avocate de l'accusé, le temps a été long pour ce dernier : "ce qui est rapporté depuis cinq ans sur cette affaire n'est pas la vérité, ce n'est pas mon client qui a été agressif et il s'agit d'un père de famille de 28 ans que l'on juge aujourd'hui" rappelle l'avocate.

Du côté de la partie civile, c'est l'ancien bâtonnier de Moulins Dominique-Jean Lardans qui défend les intérêts de la famille Villatte. "Nous nous réjouissons que ce procès démarre enfin mais ce qui est terrible c'est que le père de Jean-Marc est décédé il y a quelques jours, il ne pourra pas assister à ce procès qu'il attendait tant."

"La famille attend justice cinq après les faits" conclut l'avocat moulinois.

Le verdict doit être rendu mercredi soir. L'accusé encourt quinze années de réclusion criminelle.