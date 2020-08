Décès de Jérôme Bonduelle : "C'était un véritable capitaine d’industrie"

Jérôme Bonduelle a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Lille, fauché par une voiture. Il était directeur de Bonduelle Prospective et Développement et membre du conseil d’administration du groupe.

"Jérôme Bonduelle était un véritable capitaine d’industrie, attaché aux terres du Nord", a réagi le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sur Twitter, quelques heures après l'annonce du décès du chef d'entreprise.

Il était le fils de Bruno Bonduelle, président du groupe de 1985 à 1992. Il faisait partie de la 6ème génération familiale à la tête du groupe agroalimentaire. C'est son beau-frère, Guillaume Debrosse, qui dirige actuellement Bonduelle. "Les actionnaires, les dirigeants de l’entreprise et l’ensemble des salariés du groupe s’associent à la douleur de sa femme, de ses enfants et de sa famille et leur présentent leurs plus sincères condoléances", affirme le groupe dans un communiqué.

Un chef d'entreprise qui "se bat pour la création d'emploi en Hauts-de-France"

Natacha Bouchart, vice-présidente de la région, salue quant à elle l'investissement de Jérôme Bonduelle "au service du développement de son groupe". "Il faisait partie de ces chefs d’entreprises qui se battent pour la création d’emploi en Hauts-de-France", ajoute-t-elle dans un tweet.

Émotion aussi du côté de la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. "Je présente à l'ensemble de ce grand groupe industriel du Nord, ainsi qu'à sa famille, mes plus sincères condoléances", écrit-elle.

Jérôme Bonduelle était âgé de 50 ans. Après avoir piloté l'entité du groupe au Brésil, il était de retour en terres nordistes, à Villeneuve-d'Ascq, depuis 2019.