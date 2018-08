Les hommages se multiplient après le décès du célèbre chef Joël Robuchon. "Son nom et son style incarnent la cuisine française dans le monde entier" pour Emmanuel Macron. "Un dieu vivant" pour le chef Guy Savoy. Sacré "cuisinier du siècle" en 1990 par Gault et Millau, Joël Robuchon avait 73 ans. Le Vendéen Alexandre Couillon, chef de la Marine, restaurant deux étoiles à Noirmoutier, a tenu à lui rendre hommage.

Chef médiatique, Joël Robuchon a également eu son émission de télé dans les années 2000. "Bon appétit bien sur" sur France 3. Une émission à laquelle a participé Alexandre Couillon. Il était alors un chef en devenir.

Ce fut un moment exceptionnel d'être à ses côtés. Je me souviens qu'il avait goûté l'un de mes plats. Un fondant aux maquereaux. Il m'avait conseillé de mettre une cuillerée de moutarde. Aujourd'hui encore, je me souviens de ce conseil et je le transmets à mes équipes" glisse Alexandre Couillon