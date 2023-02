Décès de Julien après une soirée à Tarbes : le principal suspect demande sa remise en liberté

Alors que le principal suspect de cette affaire a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Tarbes, son avocat annonce qu'il a fait une demande de remise en liberté, tout en formulant son respect auprès de la famille endeuillée. Me Joseph Mesa précise que son client travaille, auto-entrepreneur dans le bâtiment et qu'il a un casier judiciaire vierge.

Un coup de poing à l'origine du drame

La procureure de la République de Tarbes, Bérengère Prud'homme avait expliqué dans un communiqué que : "le mis en cause avait découvert, en regagnant son véhicule, que la victime s’y était introduit et y dormait. Un coup de poing aurait été porté par le mis en cause, ce qui aurait fait chuter la victime au sol, occasionnant une fracture du crane à l’origine du décès."