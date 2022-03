Accident de la route mortel à Chorey-les-Beaune : le procès renvoyé au 1er juin

"Il a brisé une famille, notre vie s'est arrêtée le 20 octobre 2021". C'est en ces mots que Florence parle de celui qui a mortellement percuté la voiture dans laquelle se trouvait sa fille de 23 ans, Justine, à Chorey-les-Beaune (Côte-d'Or) le 20 octobre dernier.

Ce mercredi 9 mars, le procès de cet homme de 32 ans qui devait se tenir au tribunal judiciaire de Dijon a finalement été renvoyé au 1er juin prochain. Un report justifié par l'absence de son avocat, retenu aux Assises de Dijon.

On avait peur de devoir attendre encore un an"

Le responsable présumé de l'accident ne s'est pas non plus présenté à la barre du tribunal. La famille de la victime ne l'a encore jamais vu et devra patienter encore deux mois et demi pour obtenir des réponses. Un délai "plutôt satisfaisant", confie la mère de Justine qui craignait de voir le procès repoussé à l'an prochain :"On est soulagés."

Un procès digne

La date d'audience étant fixée, la famille de la victime attend désormais de la justice un procès "digne" de Justine : "Elle était une belle personne, que le procès soit à la hauteur de la personne qu'elle était". Un procès également qui participera à la reconstruction de cette famille endeuillée. "Perdre un enfant est extrêmement compliqué, mais le jugement sera une façon de lui rendre hommage", assure sa maman.

La famille réclame que l'auteur de l'accident soit puni : "Il y a des règles à respecter, on sait qu'il avait consommé de l'alcool et qu'il roulait trop vite, donc je ne vois pas pourquoi cette personne passerait au travers d'un jugement. Peut-être que de la prison ferme pourrait le faire réfléchir à l'acte qu'il a commis".

Décédée pour rien

Quelques instants après le renvoi de l'audience ce mercredi 9 mars, Florence confie qu'il ne se passe pas une seconde depuis le 20 octobre dernier sans qu'elle ne pense à sa fille Justine : "Elle morte pour rien et ça c'est le plus terrible. On nous parle d'homicide involontaire, mais pour nous cet homme est un meurtrier".