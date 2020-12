L'ancien bâtonnier de Bayonne Gérard Fort est mort à 75 ans

Tristesse et émotion. Tels sont les sentiments de ses confrères avocats après l'annonce de la mort de l'ancien bâtonnier de Bayonne, Gérard Fort. Retraité depuis quelques années, l'avocat natif de Tarnos est mort d'une leucémie foudroyante mardi 15 décembre à l'âge de 75 ans. Il avait prêté serment en 1976 et avait dirigé le barreau bayonnais entre 2011 et 2012. Les avocats se sont réunis mercredi soir et ont observé une minute de silence en sa mémoire.

Un avocat humaniste

L'actuel bâtonnier, Maître Teddy Vermote, se souvient d'un homme "humaniste et bienveillant qui, en 50 ans de carrière, a été capable de défendre les plus humbles comme les plus importants". Réaction très émue également du jeune avocat Philippe Saladin : "Je viens de perdre mon mentor, celui qui m'a donné ma chance au barreau de Bayonne".

Les obsèques de Me Gérard Fort auront lieu lundi 21 décembre à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne à partir de 14 heures 30. A cette occasion, le barreau de Bayonne lui rendra hommage.