Décès de Lucien Vieillard, une des dernières figures de la Résistance en Haute-Garonne

Résistant à Toulouse pendant la seconde guerre mondiale, puis peintre et artiste, Lucien Vieillard est décédé à 97 ans, annonce le Conseil départemental de Haute-Garonne.

Lucien Vieillard vient de mourir, et avec lui les souvenirs de la Résistance à Toulouse. L'annonce est faite ce jeudi 25 novembre par Georges Méric, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne : "c’est avec émotion et tristesse que j’apprends ce jour le décès de Lucien Vieillard à l’âge de 97 ans, l'une des dernières grandes figures de la Résistance haut-garonnaise et talentueux peintre toulousain d’art naïf".

"Résistant de la Libération de Toulouse, devenu les 19 et 20 août 1944, agent de liaison de l’état-major départemental des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), Lucien Vieillard était honoré chaque année lors de la commémoration du 19 août 1944" rappelle Georges Méric dans son communiqué de presse.

L'ancien résistant avait d'ailleurs été fait Chevalier de la Légion d'Honneur pour avoir participé à la libération de la ville rose en 1944.

En 2019, 75 ans après le Débarquement de Normandie, l'ancien résistant avait offert 46 de ses toiles au Conseil départemental de Haute-Garonne. Des peintures à l'huile réalisées de 1968 à 2015, et exposées désormais au château de La Réole. En 2020, il avait offert trois nouveaux tableaux.