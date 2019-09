Décès de Marc Le Solleu : "il faut prendre en considération l'humain dans le management de la police" selon le SCSI

Toulouse, France

Son décès marque le commissariat de Toulouse où il a exercé pendant sept ans, jusqu'en 2017. L'ancien directeur de la Sûreté départementale, Marc Le Solleu est mort dimanche à Beaumont-sur-Oise en région parisienne. A Toulouse il a laissé le souvenir d'un collègue "humain, sympathique". Le commissaire était en poste à Cergy-Pontoise. Il a été retrouvé, mort par balle, à son domicile par sa compagne qui a été brièvement placée en garde-à-vue avant d'être hospitalisée. Le procureur de Pontoise refuse pour l'instant d'accréditer la thèse du suicide. Le policier connaissait semble-t-il des soucis personnels depuis quelques mois. Sans préjuger de l'enquête en cours, Christophe Miette, secrétaire du syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) met ce drame en parallèle avec le rythme infernal subi par les policiers français. Une cinquantaine se sont donnés la mort depuis le début de l'année. Il en appelle à un plan d'urgence et une "révolution" dans le management de son administration.

Quel souvenir gardez-vous de Marc Le Solleu quand il était en poste à Toulouse?

"Avant tout je voudrais présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. C'était quelqu'un de très humain et très compétent à mes yeux"

Au-delà du cas personnel, toujours complexe, 50 suicides chez les policiers depuis le début de l'année en France. C'est une situation qui est au-delà du mot "alarmant" selon vous?

C'est une véritable prise de conscience qui doit se faire au niveau administration. On a vraiment des chiffres records. on est quasiment à un suicide par semaine. On est au-delà des 30 suicides constatés l'an dernier. C'est très alarmiste et inquiétant. Un suicide c'est toujours une alchimie particulière entre soucis, vie de famille et vie professionnelle. Mais on note aussi qu'il y a de plus en plus de suicides dans les locaux de police. Ca peut être dû aux violences administratives ordinaires qui passent par un management infantilisant d'une autre époque, ça peut être la fatigue due à l'accumulation d'heures supplémentaires exponentielles que les collègues ne peuvent pas prendre. La fatigue de se battre contre l'administration pour le rattrapage de salaire ou le retard de changement d'échelon...

Diriez-vous que l'on commence à voir les effets d'une 'sur sollicitation' sur le terrain ces dernières années?

C'est un tout! Prenez un élastique et à force de le tendre et de lui demander de soutenir de plus en plus de choses, l'élastique finit par lâcher. Nous avons une accumulation depuis les attentats de 2015, jumelés avec les gilets jaunes, les gros mouvements de black blocs qui dégénèrent toutes les semaines, c'est vrai que vous avez des gens qui ne peuvent pas prendre leurs repos normaux. Et vous avez en plus de ça toute cette administration qui dirige d'une main de fer et de façon archaïque les instances policières. On doit se mettre au goût du jour avec de nouvelles méthodes de management et prendre en considération l'humain, apporter beaucoup plus d'humain et de bien-être dans l'institution. Après est-ce que ceci endiguera le phénomènes des suicides, j'ose l'espérer...

Le numéro vert d'écoute mis en place par le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours va dans le bon sens?

C'est un petit plus mais c'est largement insuffisant. Vous pouvez avoir autant de numéros verts que vous voulez mais si vous ne réglez pas le problème de fatigue ou de management ça ne changera strictement rien.

Le ministère a-t-il pris conscience du problème?

Vous savez en 2007 on parlait déjà d'une année record de suicides (plus d'une trentaine), on avait mis en place des cellules... Et dix ans après, les suicides explosent. Et on est tous là, à se regarder, sans une politique ou un plan Marshall pour lutter contre ce phénomène ou les burn-out. Dans la zone sud (Occitanie, Paca) ce sont un à deux burn-out par semaine. La révolution va être très très longue mais on est obligé de passer par là pour ne plus avoir de familles endeuillées.