Décès de Mohamed Gabsi à Béziers, les avocats de la défense scandalisés après le reportage diffusé sur France2

Les avocats de policiers municipaux impliqués dans la mort de Mohamed Gabsi en avril 2020 à Béziers réagissent après la diffusion sur France 2 d'un reportage "à charge et politique" déplore Maitre Florian Médico. Une plainte a été déposée vendredi par le principal mis en cause.

France 2 a consacré ce jeudi 2 décembre, une partie de son magazine "Complément d'enquête" à la mort en avril 2020 de Mohamed Gabsi lors de son interpellation en plein couvre-feu et pendant le confinement. Dans ce documentaire intitulé "Police municipale, les nouveaux mercenaires" les journalistes dénoncent à travers des témoignages anonymes, dont celui d'un policier municipal, les méthodes musclées du Groupe de surveillance et l'intervention. Trois fonctionnaires appartenant au GSI, impliqués à des degrés divers, ont été mis en examen. La victime est décédée lors de son transport au commissariat. L'instruction se poursuit.

à lire aussi Affaire Gabsi : les trois policiers municipaux biterrois ressortent libres du palais de justice

La diffusion de ce reportage a aussitôt fait réagir leurs avocats. "Les journalistes sont à charge en violant le secret de l'instruction" déplore Maître Florian Médico (lire ci-dessous). "Nous n'avons pas eu la parole. Les journalistes ont voulu atteindre la politique de Robert Ménard."

"J'ai trouvé le sujet particulièrement partial."

Florian Médico n'est pas le seul à vivement réagir. Dans une interview accordée à nos confrères de Midi Libre, Maître Luc Abratkiewicz (qui défend le principal mis en cause) explique que son client a déposé plainte dès le lendemain de la diffusion de ce reportage contre les journalistes : "Je suis dépité face à ce reportage méprisant pour la justice. J'en ai ras-le-bol que le secret de l'instruction soit en permanence violé dans cette affaire."

La FA-FPT, syndicat représentant les policiers municipaux dénonce aussi la méthode dans un communiqué "ce reportage ne fera pas date malgré ce que nous aurions été en droit d'attendre au regard du temps que les collectivités ont bien voulu consacré aux journalistes."

Maître Florian Médico déplore "un reportage à charge"

''Un reportage à charge'' déplore Florian Médico l’avocat de l'un des trois policiers municipaux de Béziers Copier

Maître Florian Médico défend l'un des trois policiers municipaux qui est mis en examen pour non-assistance à personne en danger.

"Mon client ne peut pas se défendre face au tribunal médiatique" déplore Maître Florian Médico.

"J'ai trouvé le reportage diffusé sur France 2 particulièrement partial. Un travail qui ne respecte pas le secret de l'instruction puisque des pièces de la procédure ont été diffusées à l'écran, qu'il s'agisse de vidéos ou de pièces de papier. J'ai saisi le parquet à plusieurs reprises de ces difficultés. Je ne sais pas ce qui se passe s'agissant de ces fuites liées au dossier de la procédure.

S'agissant du travail de vos collègues, j'observe avec beaucoup de stupéfaction, vraiment avec stupéfaction, ne pas avoir été contacté, ne serait ce que faire valoir nos observations sur leurs questions. Même si la défense s'est attachée dans ce dossier à respecter scrupuleusement le secret de l'instruction et à garder une réserve évidente en considérant les enjeux importants qui se jouent de chaque côté. On n'oublie pas que s'agissant des parties civiles, il y a un homme qui est mort. Donc évidemment, on le respect et notre réserve est orientée sur ceux sur ce respect.

_Vos confrères de 'Complément d'enquête' n'ont pas cette vision du respect de chacun, ils manipulent des éléments qui leur ont été fournis. J'ai la sensation qu'ils ont utilisé ce dossier à des fins politiques. Il s'agit de faire en sorte de critiquer la politique de Robert Ménard sur la ville de Béziers que de donner une véritable analyse de ce dossier._

Me concernant, mon client conteste les faits qui lui sont reprochés. Il s'est toujours expliqué, il respecte le contrôle judiciaire qui est le sien et la totalité de ses déclarations est confirmée par l'analyse de la procédure."

Comment réagit votre client par rapport à cette diffusion ?

"Il est abattu parce que sur la scène du tribunal médiatique, il ne peut pas se défendre. Il peut se défendre devant un juge pour répondre aux questions. Il peut se défendre avec son avocat pour produire un certain nombre de pièces. Le tribunal médiatique, c'est lui qui décide, qui parle. C'est lui qui décide quand on parle. Et si le tribunal médiatique a décidé de ne pas donner la parole, il ne la donne pas. Mon client ne l'a pas eu, je ne l'ai pas eu plus que lui. Nous sommes face à la publication d'un reportage qui ne tient pas compte des éléments à décharge le concernant."