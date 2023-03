Décès de Mohamed Gabsi : une reconstitution trois ans après le drame à Béziers

Il y a quasiment trois ans (8 avril 2020) Mohamed Gabsi décédait à Béziers à son arrivée au commissariat, transporté couché sur le ventre à l'arrière d'une voiture de la police municipale. La victime, âgée de 33 ans, venait d'être interpellée par trois policiers municipaux pour non respect du couvre-feu. Ce père de famille de trois enfants était dehors, alors que les rues étaient désertes. Nous étions à cette époque, en plein confinement. La victime cherchait des cigarettes. L'autopsie ordonnée par le parquet (voir ci-dessous) avait révélé "un appui maintenu avec une force certaine en région cervicale , probablement avec un genou ou un coude, qui paraît avoir certainement participé au décès en provoquant un syndrome asphyxique".

La reconstitution n'était toujours pas terminée à 01h30

Trois ans après ce drame, une reconstitution a été réalisée ce mardi soir peu avant 20h00 en présence des trois policiers municipaux mis en examen, appartenant au Groupe de Surveillance et d'Intervention( GSI). Pour l'occasion l'avenue du 22 août 1944 (lieu de l'interpellation) et les rues adjacentes qui y mènent, ont été bloquées par les forces de l'ordre pour éviter aux curieux de s'aventurer. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour l'occasion. Les autorités espéraient une compagnie de CRS, mais la venue a été annulée au dernier moment. Les effectifs sur le terrain ont immédiatement été renforcés. Depuis trois ans, des manifestations sont organisées le 8 de chaque mois par un comité de soutien de la famille GABSI. Les proches et les amis se réunissent devant les locaux de la police municipale place Garibaldi pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une arrestation musclée.

Une trentaine de policiers mobilisés pour bloquer l'espace

Mais hier soir, aucun débordement n'a été observé. Houda Gabsi, la sœur de la victime, présente avec ses plus proches amis, est restée très discrète. "J'attendais ce moment avec impatience" dit-elle. "Un besoin viscéral. Voir les choses. Ressentir ce que mon frère a vécu. L'affaire avance. Nous avons eu raison d'y croire et de nous mobiliser. Evidemment c'est dur d'être-là.

"Je sens la présence de Mohamed. J'ai des frissons partout"- Houda Gabsi

Cette reconstitution pourrait paraître tardive notamment pour les proches de la victime mais il n'en est rien, malgré un changement de juge d'instruction en cours de route. Le calendrier de l'instruction serait dans les temps. Aucun retard n'aurait été pris. "Ça avance correctement" confie un proche du dossier. C'est peut-être long pour la famille mais nous sommes dans les temps. C'est l'essentiel". Il n'est pas rare que des enquêtes durent si longtemps.

Mais forcément trois ans après, l'exercice est périlleux pour les trois suspects. Car ils ont reproduit à l'identique, leurs gestes, dû se souvenir de la réaction de leur victime, ses dires, se rappeler des emportements du voisinage, le tout orchestré par le juge d'instruction. Alors évidement chaque détail a son importance. Mais comment ne pas oublier un geste, un mot, une attitude si longtemps après ce drame ? Les enquêteurs peuvent s'appuyer sur les images des caméras de vidéosurveillance à proximité. Peu de temps après ce drame, des vidéos se sont répandues sur les réseaux sociaux et dans la presse. Une violation du secret de l'instruction dénoncée à l'époque par défense. Une plainte avait été déposée par le principal mis en cause. Mais qui avait intérêt à ce que fuite ce type d'information dans les médias ? L'exercice aurait été tout aussi difficile pour les enquêteurs, car la physionomie de cette avenue désertée la nuit du drame a bien changé. D'important travaux sont en cours depuis un an. Et il a fallu s'adapter. D'ailleurs, la mairie a du faire reboucher hier des trous béants dans la chaussée pour les besoins de cette reconstitution.

Rien à filtrer de cette reconstitution, aucun commentaire des avocats

Le soir de son arrestation, Mohamed Gabsi, père de trois enfants avait été menotté les deux mains dans le dos, puis transporté sur le ventre à l'arrière de la voiture de la PM jusqu'au commissariat de police situé à 100 m à vol d'oiseau. Un des fonctionnaires avait ensuite posé un genou sur lui le temps du transport. A leur arrivée dans la cour de l'hôtel de police (derrière le commissariat), ce dernier souffrant de schizophrénie décédait malgré le massage cardiaque prodigué sur place. Le SAMU aussitôt alerté n'avait pas réussi à le réanimer. Du propre aveu des policiers cette nuit-là, "l’arrestation avait été difficile." Les agents avaient été contraints d’appeler un autre équipage de la police municipale.

L'enquête est confiée depuis trois ans à la police judiciaire de Montpellier

Les policiers ont depuis été entendus dans le cadre de l'instruction. Le plus impliqué d'entre eux, 36 ans, a été mis en examen neuf mois après, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et placé sous contrôle judiciaire. Depuis ce drame, il a interdiction d'exercer. C'est pour cette raison que la mairie de Béziers l'a transféré dans un service d'administratif le temps de l'enquête. A l'époque son avocat Luc Abratkiewicz confiait à France Bleu Hérault : " Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait des indices graves et concordants permettant cette décision. Nous avons des éléments médicaux qui nous disent très clairement que le syndrome asphyxique est secondaire et que le syndrome de la mort, c’est la pathologie psychiatrique de la partie civile. Sa pathologie toxique car il était sous l’emprise de la cocaïne à un taux létal, mais aussi une pathologie cardiaque car un an avant dans les mêmes circonstances il avait fait un infarctus. Il avait été réanimé de peu par les pompiers lors d’un épisode de délire''.

Les deux autres policiers municipaux, âgés de 32 et 42 ans sont toujours en fonction, mais ont interdiction de travailler ensemble. En attendant les conclusions de l'instruction, ils ont quitté le GSI. L'un et l'autre sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger.

Les avocats de la défense n'ont pas souhaité réagir à l'issue de cette reconstitution mais assurent que leurs clients ont participé activement à cette reconstitution.

Aucun commentaire des avocats à l'issue de la reconstitution

Mohamed Gabsi, était connu de la justice. La veille de son arrestation, il avait été condamné à six mois de prison pour avoir agressé une vieille dame à la sortie d’un distributeur automatique de billets (sans mandat de dépôt). Connu comme consommateur de stupéfiants, la victime souffrait de schizophrénie depuis l'âge de ses 14 ans. Ce père de famille de trois enfants, avait consommé des stupéfiants, et de l’alcool le soir du drame '' Il était très agité '', avait déclaré à l’époque Raphael Balland le procureur de Béziers.

A l'approche de la date anniversaire de son décès, son comité de soutien reste actif et compte organiser le 8 avril prochain une marche pour lui rendre hommage. Le départ est donné à 15h30 du parvis du théâtre de Béziers, puis de la rue de la République, la mairie Garibaldi avant de rejoindre le lieu de l'interpellation avenue du 22 aout 1944, juste en face du restaurant "La Table de Ma-Mi".

Reconstitution du drame de Mohamed Gabsi Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L’expertise médicolégale adressée au magistrat instructeur le 9 novembre 2020 ayant pour objet d'analyser tous les éléments médicaux (autopsie, toxicologie et anatomopathologie) confirme en conclusion que « le décès de Monsieur GABSI Mohamed suivi depuis 2005 pour schizophrénie paranoïde, survient dans le cadre de la décompensation de cet état psychiatrique chronique par arrêt de son traitement anti psychotique et poly intoxication alcool, cannabis et majoritairement cocaïne, cette dernière étant à l'origine de troubles du rythme cardiaque, survenant sur un état cardiaque antérieur. (…) Si d'après la littérature le taux de cocaïne retrouvé aux analyses toxicologiques apparaît suffisamment élevé pour entraîner à lui seul le décès, on ne peut toutefois pas affirmer son caractère exclusif dans le déterminisme mortel compte-tenu des lésions cervicales gauches. Celles-ci ont été relevées à l'autopsie puis confirmée à l'anatomopathologie et sont susceptibles d'avoir eu un retentissement notamment sur le rythme cardiaque mais également, bien que dans une moindre mesure, au niveau respiratoire par le biais d'une composante d'asphyxie mécanique. Par ailleurs, on ne peut également pas exclure formellement, que la position dans laquelle Monsieur GABSI a été maintenu à l'arrière du véhicule, ait participé dans une certaine mesure au déterminisme mortel par le biais d'une asphyxie positionnelle. (…) Le décès est donc la conséquence de troubles du rythme cardiaque d'origine toxique par prise massive de cocaïne chez un sujet présentant un état antérieur cardiaque, aggravés par l'écrasement du nerf vague lors de la compression cervicale gauche. Une part d'asphyxie mixte, bien que secondaire, est également à retenir, venant elle aussi aggraver le dysfonctionnement cardiaque. (…)

Lieu où Mohamed Gabsi a été interpellé à Béziers en avril 2020 © Radio France - Stéfane Pocher

